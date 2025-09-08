Nagy erejű ütközés Nyíregyházán! Két személyt kórházba kellett szállítani (fotók)

Nagy erejű ütközés Nyíregyházán: Karambolhoz riasztották a mentőket és tűzoltókat hétfő este a Lujza utcára, ahol két személygépkocsi ütközött össze nagy erővel.

Fotók: Bordás Béla



Nagy erejű ütközés Nyíregyházán: két személyt kórházba szállítottak

A mentők két személyt kórházba szállítottak. Az anyagi kár is jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és körülményeit. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka