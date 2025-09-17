49 perce
Súlyos ütközés a Kállói úton– egy embert kórházba vittek (helyszíni fotók!)
Baleset történt Nyíregyházán szerdán délután. Az ütközésben sérülés is történt.
Nagy erejű ütközés a Kállói úton a Nagyvárad utcánál
Fotó: Bordás Béla
A Kállói út egy szakaszán forgalmi akadály van. Egymásnak ütközött két személyautó Nyíregyházán, a Kállói úton, a Nagyvárad utcánál. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták – olvasható a katasztrofavedelem.hu oldalon.
A helyszíni információk szerint a nagy erejű ütközésben mindkét autó totálkárosra tört, a helyszínről egy személyt kórházba szállítottak. Megkérdeztük a mentőket is a balesetről, válaszukat, ha megérkezik közölni fogjuk.
Frissítés 17.30: – A helyszínről egy idős nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – közölte szerkesztőségünkkel Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
Baleset a Kállói úton, a Nagyvárad utcánálFotók: Bordás Béla
