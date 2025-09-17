szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

49 perce

Súlyos ütközés a Kállói úton– egy embert kórházba vittek (helyszíni fotók!)

Címkék#ütközés#Nyíregyháza#totálkáros#személyautó

Baleset történt Nyíregyházán szerdán délután. Az ütközésben sérülés is történt.

Szon.hu
Súlyos ütközés a Kállói úton– egy embert kórházba vittek (helyszíni fotók!)

Nagy erejű ütközés a Kállói úton a Nagyvárad utcánál

Fotó: Bordás Béla

A Kállói út egy szakaszán forgalmi akadály van. Egymásnak ütközött két személyautó Nyíregyházán, a Kállói úton, a Nagyvárad utcánál. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták – olvasható a katasztrofavedelem.hu oldalon.

Nagy erejű ütközés. Két személyautó ütközött össze Nyíregyházán.
Nagy erejű ütközés a Kállói úton a Nagyvárad utcánál
Fotó: Bordás Béla

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A helyszíni információk szerint a nagy erejű ütközésben mindkét autó totálkárosra tört, a helyszínről egy személyt kórházba szállítottak. Megkérdeztük a mentőket is a balesetről, válaszukat, ha megérkezik közölni fogjuk. 

Frissítés 17.30:A helyszínről egy idős nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – közölte szerkesztőségünkkel Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. 

 

Baleset a Kállói úton, a Nagyvárad utcánál

Fotók: Bordás Béla

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu