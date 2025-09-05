szeptember 5., péntek

Vasúti balesetek

47 perce

Robbanás és ütközés, megdöbbentő vasúti baleset Szabolcsban

A Közlekedésbiztonsági Szervezet vizsgálatainak célja az okok feltárása és a hasonló esetek megelőzése. Sokkoló és megdöbbentő vasúti balesetek Szabolcsban is történtek, nem minden vizsgálat zárult még le.

Munkatársunktól

A légi, vízi és vasúti balesetek, súlyos események független szakmai vizsgálata a Gazdasági és Közlekedési Miniszter 2006. január elsejével hozta létre a Közlekedésbiztonsági Szervezetet (KBSZ). A vizsgálatok célja, hogy a szakemberek az elemzésekből levonható tanulságok alapján javaslatokat tegyenek a jövőbeni hasonló események elkerülése érdekében. Tevékenységük alapvető céljának a megelőzést tekintik – a szervezet a napokban több vasúti zárójelentést is kiadott, ezek vármegyei esetek is vannak. Vasúti balesetek Szabolcsban is történtek.

Vasúti balesetek: Hodásznál felrobbant a motorkocsi hűtőtartálya, hat utasnál okozott égési sérülést
Vasúti balesetek: Hodásznál felrobbant a motorkocsi hűtőtartálya, hat utasnál okozott égési sérülést
Fotó: tenyek.hu/archív

A felrobbanó tartály hat embert sebesített meg – mentőhelikopter is érkezett Hodászra

A Hodász állomás II. vágányán 2023. július 17-én 12 óra 52 perckor menetrend szerint megállt 6314 sz. vonat utolsónak besorozott motorkocsijának hűtővíz tágulási tartálya felrobbant. A tartályból kiáramló forró víz és gőz 6 utasnál első és másodfokú égési sérüléseket okozott. 

Az esetről portálunk itt számolt be részletesen:

Az esemény vizsgálata alapján a robbanás előzménye a tartály falának fokozatos elvékonyodása és végül felhasadása, amely több tényező folyamatos, együttes jelenléte miatt következett be. A hűtőrendszerbe rendszeresen utántöltött csapvíz csökkentette a forráspontot és lerakódáshoz is vezethetett, ami a motor és a tartályban lévő hűtőfolyadék rendszeres túlmelegedését okozta. A túlmelegedés nem volt észlelhető a hőmérséklet visszajelző műszer egy éve fennálló hibája miatt. A balesetkor szinkronüzemben összekapcsolt másik motorkocsi teljesítménye kisebb volt, ezért a motorkocsi dízelmotorja nagyobb terhelést kapott, aminek nagyobb hűtőteljesítményre lett volna szüksége, amit súlyosbított a magas külső hőmérséklet is, ami szintén nagyobb hűtési kapacitást igényelt. Ezen tényezők összessége a meggyengült tartály felrobbanását okozták – derül ki a KBSZ vizsgálati jegyzőkönyvéből. 

A vizsgálat megállapította azt is, hogy a hibás műszer cseréje alkatrészhiány miatt több mint egy éve nem történt meg, a motor rendszeres hűtőfolyadék-szint csökkenésének hátterében húzódó hibát a jármű karbantartásáért és javításáért felelős szervezet nem tárta fel. A KBSZ biztonsági ajánlást adott ki a MÁV-START Zrt.-nek, amiben javasolta a 117 sorozatú motorkocsik karbantartási rendszerének felülvizsgálatát.

A tiszaeszlári vasúti balesetben a motorvonat kisiklott, a gépkocsi vezetője meghalt az ütközésben
A tiszaeszlári vasúti balesetben a motorvonat kisiklott, a gépkocsi vezetője meghalt az ütközésben
Fotó: Bozsó Katalin/archív

Vasúti balesetek: szörnyű tragédia Tiszaeszlárnál

A MÁV Zrt. idén március 20-án, 7 óra 24 perckor jelentette a Közlekedésbiztonsági Szervezetnek, hogy 7 óra 14 perckor Tiszaeszláron a 36427 sz. motorvonat a fénysorompóval biztosított útátjáróban egy személygépkocsival ütközött, melynek következtében kisiklott és felborult. A bejelentést követően a Közlekedésbiztonsági Szervezet vizsgálóbizottsága azonnali helyszíni szemlét tartott. 

A helyszíni szemle tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az eset idején a fénysorompó üzemszerűen működött, a közút felé pirosan villogó jelzést adott, melyről a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző a mozdonyvezető részére jelzést adott. A vonat Tiszaeszlár megállóhelyen 40 másodpercet tartózkodott utascsere céljából, indulás után 30 km/h sebességig gyorsult az ütközés bekövetkeztéig. A menetirány szerint jobbról érkező gépkocsi a motorkocsi jobb elejének ütközve az átjáróban kisiklatta azt, majd a kisklott motorkocsi kb. 45 fokos szögben megborulva állt meg. 

A vonat utasainak egy része egy ablakon kimászva el tudta hagyni a járművet, a többieket a tűzoltók szabadították ki. 

A mozdonyvezetőt, a vezető jegyvizsgálót és egy utast a Nyíregyházi Kórházba szállítottak. 

A KBSZ honlapján olvasható, hogy

az útátjáró forgalomtechnikai kialakítása a közút és a vasút felől is a jogszabályoknak megfelelő, a szükséges jelzőeszközök ki vannak tűzve, azok láthatóságát nem akadályozza semmi. A fénysorompó jelzésének észlelhetőségét nehezíthette a kedvezőtlen szögben sütő Nap.

Az esemény okainak feltárása, valamint a tanulságok levonásával a Közlekedésbiztonsági Szervezet szakmai vizsgálatot indított, annak lezárultát követően a zárójelentés nyilvános lesz. 
 A helyszínen készült megrázó fotókat a galériákban nézheti meg:

Halálos tiszaeszlári vonatbaleset eddig nem látott képei

Fotók: Bozsó Katalin

Halálos tiszaeszlári vonatbaleset

Fotók: Bozsó Katalin

 

