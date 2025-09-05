Robbanás és ütközés, megdöbbentő vasúti baleset Szabolcsban

A légi, vízi és vasúti balesetek, súlyos események független szakmai vizsgálata a Gazdasági és Közlekedési Miniszter 2006. január elsejével hozta létre a Közlekedésbiztonsági Szervezetet (KBSZ). A vizsgálatok célja, hogy a szakemberek az elemzésekből levonható tanulságok alapján javaslatokat tegyenek a jövőbeni hasonló események elkerülése érdekében. Tevékenységük alapvető céljának a megelőzést tekintik – a szervezet a napokban több vasúti zárójelentést is kiadott, ezek vármegyei esetek is vannak. Vasúti balesetek Szabolcsban is történtek.

Vasúti balesetek: Hodásznál felrobbant a motorkocsi hűtőtartálya, hat utasnál okozott égési sérülést

Fotó: tenyek.hu/archív

A felrobbanó tartály hat embert sebesített meg – mentőhelikopter is érkezett Hodászra

A Hodász állomás II. vágányán 2023. július 17-én 12 óra 52 perckor menetrend szerint megállt 6314 sz. vonat utolsónak besorozott motorkocsijának hűtővíz tágulási tartálya felrobbant. A tartályból kiáramló forró víz és gőz 6 utasnál első és másodfokú égési sérüléseket okozott.

Az esetről portálunk itt számolt be részletesen: