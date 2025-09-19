szeptember 19., péntek

szeptember 19., péntek

Katasztrófavédelem

50 perce

Gázrobbanás, épületomlás, veszélyes anyagot szállító furgon tűzesete... Újra dobogósok lettek a vármegyei tűzoltók

Címkék#katasztrófavédelem#Szabolcs-Szatmár-Bereg VMKI#szakmai verseny#eredmények

Csapatban bronzérmes lett a vármegyei igazgatóság, egyéni műveletirányító kategóriában második lett Hadházi Tibor tű. százados az V. Ügyeleti Szakmai Versenyen!

Szon.hu

 V. Ügyeleti Szakmai Verseny: A balatonföldvári Jogar Továbbképző Központban rendezett megméretésen extrém helyzeteket és valóságos forgatókönyvek alapján összeállított szituációkat is fel kell dolgozniuk az ügyeleteseknek. A beavatkozások láthatatlan láncszemei, azaz a háttérből koordináló műveletirányítók feladatköre összetett és nagy felelősséggel jár, még akkor is, ha a szakemberek „csak” a monitorokon keresztül figyelhetik az eseményeket – adta hírül szerkesztőségünknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

verseny Katasztrófavédelem eredmények
V. Ügyeleti Szakmai Verseny győztesei
Fotó: Óvári Timót tűzoltó hadnagy

Az irányítás, a folyamatok koordinálása olyan komplex feladat, amely egyszerre foglalkozik a beavatkozó állomány aktuális tevékenységével, a váltás biztosításával, mindeközben az eseményeket naplózni is kell. A nagyobb szabású, összetettebb helyzetek külső erők bevonását is igénylik, így az ügyeletes a bejelentővel, a társzervekkel és az eset kezelésébe bevonható civil segítőkkel is kapcsolatban áll. Mindezek összehangolása magas fokú koncentrációt, gyors helyzetfelismerést és rugalmasságot követel – nem volt ez másképp az idei verseny során sem.

Összetett káreset bőven akad a katasztrófavédelem történetében, de olyan, egyszerűbbnek tűnő eset is kihívást jelenthet, mint például egy szélvihar, amelynél a rövid idő alatt tömegével érkező bejelentéseket kell kezelniük a műveletirányítóknak.

Az idei feladatok között szerepelt többek között gázrobbanás, épületomlás, veszélyes anyagot szállító furgon tűzesete, kidőlt fa eltávolítása, de a Gondosóra jelzését is kezelni kellett a tűzoltóknak, mindamellett épületből kimenekített lakók elhelyezéséről is gondoskodniuk kellett. A vármegyei és fővárosi delegáltak egy műveletirányító ügyeletnek berendezett helyiségben dolgoztak, komplex káreseti összefoglaló alapján kellett meghatározniuk a műveletek sorrendjét. A feladatot nehezítette, hogy menet közben újabb és újabb, a szituációt más-más irányba terelő információkat kaptak, amelyekre azonnal reagálniuk kellett.

A szakmai felügyelők szigorú szempontok alapján értékelték a csapatok minden egyes lépését. A külső és belső kommunikáció, az időfelhasználásnak, a riasztások szervezésének, valamint a dokumentálásnak is szabályozottan kellett történnie, mindent pontokban mértek.

Az V. Ügyeleti Szakmai Verseny zárónapján írásbeli teszt várta az ügyeleteseket. Ezúttal nem csapatban dolgoztak, és nem kellett segélykérőhívásokat sem fogadniuk, csupán egy tollat kaptak a kezükbe és az egyéni tudásukról adtak számot.

Az eredményhirdetésen Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese gratulált a versenyzőknek, és átadta a díjakat a legjobbaknak. Mint mondta: „Az elmúlt hónapok extrém kihívásai extrém feladatokat kívántak az idei versenyen is. A mostani verseny bizonyította, hogy felkészült szakemberek segítik a bajbajutottakat.” Beszéde végén arra kérte a versenyzőket, hogy adják tovább mindazt a tudást és tapasztalatot kollégáiknak, amit itt kaptak, itt szereztek.

Eredmények:

Egyéni műveletirányító:

  1. helyezett: Kiss Róbert tű. zászlós Komárom VMKI
  2. helyezett: Hadházi Tibor tű. százados Szabolcs VMKI
  3. helyezett: Fekete Szabolcs tű. törzszászlós Győr VMKI

Egyéni ügyeletvezető: 

  1. helyezett: Drótár János tű. őrnagy BAZ VMKI
  2. helyezett: Bogdány Balázs tű. őrnagy Győr VMKI
  3. helyezett: Mazán Zsolt tű. őrnagy Komárom VMKI

Összesített csapat:

  1. helyezett: Borsod-Abaúj- Zemplén VMKI
  2. helyezett: Főváros KI
  3. helyezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg VMKI

V. Ügyeleti Szakmai Verseny

Fotók: Óvári Timót tűzoltó hadnagy

