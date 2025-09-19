Gázrobbanás, épületomlás, veszélyes anyagot szállító furgon tűzesete... Újra dobogósok lettek a vármegyei tűzoltók

V. Ügyeleti Szakmai Verseny: A balatonföldvári Jogar Továbbképző Központban rendezett megméretésen extrém helyzeteket és valóságos forgatókönyvek alapján összeállított szituációkat is fel kell dolgozniuk az ügyeleteseknek. A beavatkozások láthatatlan láncszemei, azaz a háttérből koordináló műveletirányítók feladatköre összetett és nagy felelősséggel jár, még akkor is, ha a szakemberek „csak” a monitorokon keresztül figyelhetik az eseményeket – adta hírül szerkesztőségünknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

V. Ügyeleti Szakmai Verseny győztesei

Fotó: Óvári Timót tűzoltó hadnagy

Az irányítás, a folyamatok koordinálása olyan komplex feladat, amely egyszerre foglalkozik a beavatkozó állomány aktuális tevékenységével, a váltás biztosításával, mindeközben az eseményeket naplózni is kell. A nagyobb szabású, összetettebb helyzetek külső erők bevonását is igénylik, így az ügyeletes a bejelentővel, a társzervekkel és az eset kezelésébe bevonható civil segítőkkel is kapcsolatban áll. Mindezek összehangolása magas fokú koncentrációt, gyors helyzetfelismerést és rugalmasságot követel – nem volt ez másképp az idei verseny során sem.

Összetett káreset bőven akad a katasztrófavédelem történetében, de olyan, egyszerűbbnek tűnő eset is kihívást jelenthet, mint például egy szélvihar, amelynél a rövid idő alatt tömegével érkező bejelentéseket kell kezelniük a műveletirányítóknak.

Az idei feladatok között szerepelt többek között gázrobbanás, épületomlás, veszélyes anyagot szállító furgon tűzesete, kidőlt fa eltávolítása, de a Gondosóra jelzését is kezelni kellett a tűzoltóknak, mindamellett épületből kimenekített lakók elhelyezéséről is gondoskodniuk kellett. A vármegyei és fővárosi delegáltak egy műveletirányító ügyeletnek berendezett helyiségben dolgoztak, komplex káreseti összefoglaló alapján kellett meghatározniuk a műveletek sorrendjét. A feladatot nehezítette, hogy menet közben újabb és újabb, a szituációt más-más irányba terelő információkat kaptak, amelyekre azonnal reagálniuk kellett.