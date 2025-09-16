szeptember 16., kedd

Baleset történt

54 perce

Vész a Váci utcán: két kocsi rohant egymásba Nyírbátorban

Forgalomkorlátozás volt. Baleset történt Nyírbátorban!

Baleset történt Nyírbátorban.

Összeütközött két személyautó Nyírbátorban, a Váci Mihály utca és a Zrínyi utca kereszteződésénél hétfőn.

A baleset miatt félpályán haladt a forgalom!

A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán haladt a forgalom - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

 

