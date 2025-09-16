Baleset történt
Vész a Váci utcán: két kocsi rohant egymásba Nyírbátorban
Forgalomkorlátozás volt. Baleset történt Nyírbátorban!
Baleset történt Nyírbátorban.
Forrás: illusztráció / shutterstock
Összeütközött két személyautó Nyírbátorban, a Váci Mihály utca és a Zrínyi utca kereszteződésénél hétfőn.
A baleset miatt félpályán haladt a forgalom!
A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán haladt a forgalom - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
