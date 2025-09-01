Rendőrség
1 órája
Új vezetője van a Nyíregyházi Rendőrkapitányságnak
A megbízott kapitányságvezető szeptember 1-jén lépett szolgálatba új hivatalában.
Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány 2025. szeptember 1-jei hatállyal Dr. Ignácz István r. alezredest bízta meg a Nyíregyházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával - olvasható a rendőrség oldalán.
