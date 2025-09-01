szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Rendőrség

1 órája

Új vezetője van a Nyíregyházi Rendőrkapitányságnak

Címkék#rendőrség#alezredes#Dr Ignácz István#kinevezés

A megbízott kapitányságvezető szeptember 1-jén lépett szolgálatba új hivatalában.

Szon.hu

Dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány 2025. szeptember 1-jei hatállyal Dr. Ignácz István r. alezredest bízta meg a Nyíregyházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával - olvasható a rendőrség oldalán.

rendőr, vezető
Dr. Ignácz István r. alezredes a Nyíregyházi Rendőrkapitányság új vezetője
Forrás: rendőrség

