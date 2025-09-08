szeptember 8., hétfő

Vonatbaleset

1 órája

Tragédia a síneken, kerülnie kellett a nyíregyházi vonatnak

Már nem tudták megmenteni az életét. Vonatgázolás történt hétfő hajnalban.

Szon.hu

Tragikus baleset történt hétfőn. A Szolnokról 3:30-kor a Nyugati pályaudvarra elindult S50-es vonat (2629) Albertirsán elgázolt egy embert, aki a balesetben meghalt. A vonat utasait a katasztrófavédelem a helyszínen átszállította egy Budapestre tartó Z50-es vonatra (2839).

Gázolt a vonat hétfő hajnalban. Késésekre, forgalmi változásra kell számítani a nyíregyházi vonalon is
Forgalmi változások a vonatgázolás miatt

Budapest felé

  • A Kiskunfélegyházáról 4:10-kor Budapestre elindult sebesvonat (7029) csak Ceglédig közlekedett.
  • A Debrecenből 4:30-kor Budapestre elindult Cívis InterRégió (6029) csak Ceglédig közlekedett.
  • A Szolnokról 5:55-kor induló Z50-es vonat (2669) megáll Vecsésen is.
  • A Nyíregyházáról 5:30-kor Budapestre induló Nyírség IC (IC 609) Ceglédtől a 7:48-kor induló Z50-es vonat (2817) menetrendje szerint közlekedett tovább. A Z50-es vonat mellett 7:48-kor közvetlen mentesítő buszok is indultak Ceglédről Kőbánya-Kispestre, Ferihegyen megálltak.
  • A Lőkösházáról 4:46-kor a Nyugati pályaudvarra elindult sebesvonat (7509) Szolnoktól kerülő útvonalon, az újszászi vonalon közlekedett, nem érinti Ceglédet, Ferihegyet, Kőbánya-Kispestet, Zuglót. A ferihegyi leszállók számára megáll Rákoshegyen, ahonnan pótlóbusz indul Ferihegyre.
  • A Nyíregyházáról 4:40-kor elindult Cívis InterRégió (6129) csak Szolnokig közlekedett, onnan a főváros felé utasai a 7:21-kor továbbinduló Nyírség IC-vel (IC 609) utazhattak, ami Abonyban is megállt.
  • A Kecskemétről 6:08-kor Budapestre elindult személyvonat (7049) Monortól az S50-es vonat megállási rendje szerint közlekedett tovább.

Cegléd, Szolnok, Debrecen felé:

  • A Nyugati pályaudvarról 5:20-kor Nyíregyházára induló Nyírség IC (IC 600) kerülő útvonalon, Újszászon át közlekedett, nem érinti Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet, Ceglédet.
  • A Nyugati pályaudvarról 6:20-kor Debrecenbe induló Cívis InterRégió (6090) csak Ceglédtől közlekedett -  20-30 perces késéssel.
  • A Nyugati pályaudvarról 8:20-kor Miskolcra induló Tokaj IC (IC 652) csak Ceglédtől közlekedik.
    • Utasai a Nyugati pályaudvarról 8:25-kor indulós Cívis IR-rel (6072) utazhatnak, a csatlakozás biztosított Cegléden a Tokaj IC-re.
  • A Nyugati pályaudvarról 5:50-kor Békéscsabára induló Békés IC (IC 7400) Ceglédig az 5:55-kor induló Z50-es vonat (2812) menetrendje szerint közlekedett, Ceglédtől várhatóan 30 perces késéssel indul tovább Békéscsaba felé, Abonyban is megáll.
  • A Nyugati pályaudvarról 6:55-kor Craiovába induló Traianus IC (IC 73) kerülő útvonalon, Újszászon át közlekedik, nem érinti Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet, Ceglédet.
  • A Nyugati pályaudvarról 7:55-kor Békéscsabára induló Békés IC (IC 7402) kerülő útvonalon, Újszászon át közlekedik, nem érinti Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet, Ceglédet.

További információk a forgalmi változásokról itt!

Frissítés:

Befejezték a helyszínelést, már nincs korlátozás Pilis és Albertirsa között, a ceglédi vonalon fokozatosan áll helyre a menetrend délelőtt. 

