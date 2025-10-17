október 17., péntek

Borzalom!

36 perce

Horror a nyíregyházi lakásban, egyedül hagyott gyerekek mellett feküdt a holttest

Címkék#unokák#agyonverte#emberölés

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés a vád M. Z-vel szemben. A férfi agyonverte az élettársát, majd elhagyta a lakást. Az unokái közel egy napig együtt voltak a holttesttel.

Száraz Anita
A Huszár-telepen élt a pár a férfi öt unokájával együtt

Fotó: KM-archív

A pálhalmai bv-intézetből állították elő péntek reggel M. Z-t a Nyíregyházi Törvényszékre: tavaly januárban a férfi agyonverte az élettársát Nyíregyházán. Ezután elhagyta a lakást, az öt unokája pedig közel egy napig együtt volt a holttesttel – miután nem tudták felkelteni az asszonyt, a legidősebb fiú hívta a rendőrséget. M. Z-vel szemben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés a vád, az előkészítő ülést élénk sajtóérdeklődés kísérte. 

Rendszeresen bántalmazta, majd agyonverte az élettársát

A vádlott a felesége halála után ismerte meg H. J-t, a Huszár-telepen közösen nevelték a férfi öt unokáját. Egy idő után megromlott a kapcsolatuk, sokat veszekedtek, olyankor  M. Z. bántalmazta a nőt.   

2023 decemberében húsklopfolóval ütötte, egy hónappal később egy buszmegállóban ütötte és rugdosta. 2024. január 18-án és 19-én az otthonukban puszta kézzel ütötte és rugdosta a fején, a hátán, a hasán, a mellkasán és az arcán. 

A nőnek, aki megpróbált védekezni, bevérzései lettek, súlyos belső sérüléseket szenvedett. A brutális támadás után a férfi elment a rendőrségre, és bejelentette, hogy az élettársa eltűnt, majd 19-én, miután a gyerekek elmentek iskolába, magára hagyta a nőt ingatlanukban és ismeretlen helyre távozott. Amikor a gyerekek haazértek, a nő betakarva feküdt az ágyon, de nem tudták felébreszteni: az öt kiskorú gyerek végig a lakásban volt, a halott közelében. Másnap kora hajnalban egyikük, egy 14 éves fiú hívta egy rokonukat és a mentőket, de mire a segítség megérkezett, az asszony már nem élt – ismertette a vádiratot dr. Fekésházyné dr. Balogh Emese főügyészségi ügyész, aki beismerés esetére sem tett mértékes indítványt. 

Mire a mentőket értesítették, a nő már nem élt
Fotó: KM-archív

Azt mondta, nem akarta megölni

Dr. Harman Anikó törvényszéki bíró kérdésére a vádlott elismerte, hogy bántalmazta az élettársát, de azt mondta: nem akarta megölni. Hozzátette: nagyon sajnálja, amit tett. Meghatalmazott védője, dr. Kardos Sándor elmondta: meplepve tapasztalta, hogy a gyanúsítás és a vád között ekkora a különbség. 

A nyomozás ugyanis halált okozó testi sértés miatt indult, ami 2–8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény, míg a vádiratban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés szerepel, amiért akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. 

Az ügyvéd felhívta a figyelmet arra is, hogy amikor M. Z-t elfogták, tanúként hallgatták ki, noha potenciális gyanúsítottja volt az ügynek, ez pedig törvénytelen. 

Az ügyben a bizonyítási eljárás december 10-én a vádlott és tanúk kihallgatásával kezdődik el.       

 

 

