Horror a nyíregyházi lakásban, egyedül hagyott gyerekek mellett feküdt a holttest

A nőnek, aki megpróbált védekezni, bevérzései lettek, súlyos belső sérüléseket szenvedett. A brutális támadás után a férfi elment a rendőrségre, és bejelentette, hogy az élettársa eltűnt, majd 19-én, miután a gyerekek elmentek iskolába, magára hagyta a nőt ingatlanukban és ismeretlen helyre távozott. Amikor a gyerekek haazértek, a nő betakarva feküdt az ágyon, de nem tudták felébreszteni: az öt kiskorú gyerek végig a lakásban volt, a halott közelében. Másnap kora hajnalban egyikük, egy 14 éves fiú hívta egy rokonukat és a mentőket, de mire a segítség megérkezett, az asszony már nem élt – ismertette a vádiratot dr. Fekésházyné dr. Balogh Emese főügyészségi ügyész, aki beismerés esetére sem tett mértékes indítványt.

Mire a mentőket értesítették, a nő már nem élt

Fotó: KM-archív

Azt mondta, nem akarta megölni

Dr. Harman Anikó törvényszéki bíró kérdésére a vádlott elismerte, hogy bántalmazta az élettársát, de azt mondta: nem akarta megölni. Hozzátette: nagyon sajnálja, amit tett. Meghatalmazott védője, dr. Kardos Sándor elmondta: meplepve tapasztalta, hogy a gyanúsítás és a vád között ekkora a különbség.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A nyomozás ugyanis halált okozó testi sértés miatt indult, ami 2–8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény, míg a vádiratban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés szerepel, amiért akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható.

Az ügyvéd felhívta a figyelmet arra is, hogy amikor M. Z-t elfogták, tanúként hallgatták ki, noha potenciális gyanúsítottja volt az ügynek, ez pedig törvénytelen.