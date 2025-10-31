„Megöllek, nem lehetsz ennyire hülye” – üvöltötte a szabolcsi horrorapa, mielőtt a saját fia halálra verte

– A használt eszköz, az ütések száma, ereje, valamint az okozott sérülések helye és jellege arra mutatnak, hogy a vádlott tudatában volt annak, hogy a sértett halála bekövetkezhet, és ebbe belenyugodva cselekedett – mondta a bíró és kitért arra is, hogy a sértett kötekedő, hangoskodó, agresszív magatartása nem volt olyan új körülmény, ami igazolná az erős felindulásban elkövetett emberölést – hangzott el at ítélethirdetéskor.

Az ajaki emberölés ügyében dr. Szabó Sándor védő eltérő minősítésért és tényállásért, illetve enyhítésért jelentett be fellebbezést

Fotó: szon.hu

A törvény minősített emberölés esetében 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztés kiszabását rendeli el, az ügyészség a vádiratában 15 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, azonban dr. Molnár István a törvényi minimumhoz közelítő büntetést szabott ki.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, a megbánó magatartását, az őszinte feltáró jellegű beismerő vallomását, továbbá a rendkívül nagyfokú sértetti közrehatást, amit kiemelkedő enyhítő körülményként vett figyelembe. Súlyosító körülményként értékelte a törvényszék, hogy a családon belül elkövetett erőszakos bűncselekmények nagyon elszaporodtak, valamint azt, hogy a vádlott hozzátartozója sérelmére követte el cselekményét.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész súlyosításért, a védő elsősorban eltérő jogi minősítésért és tényállásáért, másodsorban enyhítésért fellebbezett, ahogy tette az F. G. is. Másodfokon a Debreceni Ítélőtábla hozza meg a jogerős ítéletet.