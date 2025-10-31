1 órája
„Megöllek, nem lehetsz ennyire hülye” – üvöltötte a szabolcsi horrorapa, mielőtt a saját fia halálra verte
Egy széklábbal verte agyon az agresszív, részeg apját a 29 éves férfi. Az ajaki gyilkosság vádlottját nem jogerősen 12 év fegyházbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék.
A nem jogerős ítélet szerint 12 évet kell fegyházban töltenie
Fotó: Tények
Minősített emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a Nyíregyházi Törvényszék F. G-t, akit – nem jogerősen – 12 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélt dr. Molnár István törvényszéki bíró. Az ajaki gyilkosság 29 éves vádlottja, aki egy széklábbal verte agyon az apját, feltételesen sem bocsátható szabadlábra.
Mint arról portálunkon is beszámoltunk, az előkészítő ülésen zokogva hallgatta végig a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésről szóló vádiratot, majd beismerte a tettét, de azt mondta, csak részben érzi magát bűnösnek. Kiderült, hogy az apja, aki szinte állandaón részeg volt, rettegésben tartotta a családot, többször megverte az édesanyját, őt pedig szexuálisan is bántalmazta.
Az akkor elhangzott vallomásokról ebben cikkünkben olvashattak
A szabolcsi férfi nem emlékszik rá, hogy verte agyon az apját
Az ajaki gyilkosság vádlottja több mint harmincszor sújtott le
Dr. Molnár István törvényszéki bíró szóbeli indoklásában kifejtette: az italozó életmódot folytató sértett ittas állapotban rendszeresen szidalmazta a családtagjait, akiket el akart zavarni otthonról, és megöléssel is fenyegette őket. Az apa magatartása miatt több esetben rendőri intézkedésre is szükség volt. A konfliktusok állandósultak, ami 2024. augusztus 15-én tragédiával végződött.
A toxikológiai jelentés is megerősítette, hogy F. M. aznap este is erősen ittas állapotban ért haza, kiabált, apa és fia között szóváltás alakult ki, a sértett azt követelte, hogy a gyereke hagyja el a lakást. Az ittas férfi megpróbálta megütni a vádlottat, aki a kezében lévő 75 centiméteres széklábbal megütötte az apja karját.
Megöllek, nem lehetsz ennyire hülye
– ordította az apa. A vita odáig fajult, hogy F. G. egy alkalommal nagy erővel, legalább 11 alkalommal közepes erővel a fején, testszerte legalább 20 alkalommal kis és közepes erővel ütötte meg a sértettet. F. M. a bántalmazás következtében nyílt koponyatörést, agyzúzódást és ebből következő traumás sokkot szenvedett el, melynek következtében a helyszínen meghalt – hangzott el a tárgyalóteremben.
– A sértett halála olyan fájdalommal, szenvedéssel járt, amely a halál bekövetkeztével szükségszerűen együttjáró testi és lelki szenvedést jelentősen meghaladta – mondta a bíró, aki a vádirattal megegyezően különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben mondta ki bűnösnek F. G.-t, aki az eljárás során beismerő vallomást tett, azt mondta: beszűkült tudatállapotba került, nem emlékszik mindenre pontosan.
A perbeszédek után, az utolsó az utolsó szó jogán F. G. sírva kért bocsánatot és azt kívánta, bárcsak visszamehetne az időben, hogy az a végzetes, augusztus 15-ei nap, soha be nem következhessen.
Széklábbal verte agyon az édesapját Szabolcsban, sírva kért bocsánatot
– A használt eszköz, az ütések száma, ereje, valamint az okozott sérülések helye és jellege arra mutatnak, hogy a vádlott tudatában volt annak, hogy a sértett halála bekövetkezhet, és ebbe belenyugodva cselekedett – mondta a bíró és kitért arra is, hogy a sértett kötekedő, hangoskodó, agresszív magatartása nem volt olyan új körülmény, ami igazolná az erős felindulásban elkövetett emberölést – hangzott el at ítélethirdetéskor.
A törvény minősített emberölés esetében 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztés kiszabását rendeli el, az ügyészség a vádiratában 15 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, azonban dr. Molnár István a törvényi minimumhoz közelítő büntetést szabott ki.
A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, a megbánó magatartását, az őszinte feltáró jellegű beismerő vallomását, továbbá a rendkívül nagyfokú sértetti közrehatást, amit kiemelkedő enyhítő körülményként vett figyelembe. Súlyosító körülményként értékelte a törvényszék, hogy a családon belül elkövetett erőszakos bűncselekmények nagyon elszaporodtak, valamint azt, hogy a vádlott hozzátartozója sérelmére követte el cselekményét.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész súlyosításért, a védő elsősorban eltérő jogi minősítésért és tényállásáért, másodsorban enyhítésért fellebbezett, ahogy tette az F. G. is. Másodfokon a Debreceni Ítélőtábla hozza meg a jogerős ítéletet.
Bírói konklúzió
– Ennek az ügynek van tanúsága mindenki számára, ami – egy bizonyos pontig – intő példa lehet. Jobban figyeljünk oda egymásra, és azok, akik ilyen élethelyzetben érintettek, merjenek segítséget kérni, akik pedig érzékelnek ilyen élethelyzeteket, nyújtsanak segítséget. Ha ezt az ügyet komplexen nézzük, akkor lettek volna olyan momentumok, amelyek a tragédiát megakadályozhatták volna. Ami történt, nem csak a sértett számára tragédia, aki az életével fizetett a korábbi magatartásáért, hanem tragédia egy fiatalember számára is, aki a részben felróható sértetti magatartás következményeként, most a szabadságával fizet a tetteiért. Nem lett volna szabad, hogy ez a történet így, egy ember halálával érjen véget – mondta dr. Molnár István törvényszéki bíró a tárgyalóteremben
Tömegverekedés tört ki a nyíregyházi vonaton! A lábánál fogva akarták lerángatni az intézkedő rendőrt
Évente többszáz balesetet okoznak Szabolcsban a váratlanul felbukkanó vadak (galéria, videó)