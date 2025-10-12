2 órája
A fotó alapján sokkal rosszabb véget is érhetett volna a WV sofőrjének napja
Ennek sokkal rosszabb vége is lehetett volna... Árokba borult egy autó és a tetején állt meg vasárnap délután.
Árokba borult egy autó Tyukod és Nagyecsed között vasárnap délután – derült ki a Traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoport bejegyzéséből. A fotót posztoló férfi jelezte, bár ijesztő a tetejére fordult autó látványa, annak vezetője szerencsére jól van.
Árokba borult egy autó, de nem sérült meg a sofőrje
A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóosztálya érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy kaptak ugyan jelzést az esetről, végül nem volt szükség a tűzoltók beavatkozására. Megkerestük a vármegyei rendőr-főkapitányságot, ahol közölték: a személyautó eddig ismeretlen okból lesodródott az útról, a sofőr nem sérült meg. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
