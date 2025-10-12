október 12., vasárnap

Ajjaj!

1 órája

A fotó alapján sokkal rosszabb véget is érhetett volna a WV sofőrjének napja

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#árokba borult autó#baleset

Ennek sokkal rosszabb vége is lehetett volna... Árokba borult egy autó és a tetején állt meg vasárnap délután.

Munkatársunktól

Árokba borult egy autó Tyukod és Nagyecsed között vasárnap délután – derült ki a Traffipax Mátészalka és környéke Facebook-csoport bejegyzéséből. A fotót posztoló férfi jelezte, bár ijesztő a tetejére fordult autó látványa, annak vezetője szerencsére jól van. 

Árokba borult egy autó Tyukod és Nagyecsed között vasárnap délután.
Árokba borult egy autó Tyukod és Nagyecsed között vasárnap délután, szerencsére senki nem sérült meg
Fotó: Traffipax Mátészalka és környéke / Facebook

Árokba borult egy autó, de nem sérült meg a sofőrje

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóosztálya érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy kaptak ugyan jelzést az esetről, végül nem volt szükség a tűzoltók beavatkozására. Megkerestük a vármegyei rendőr-főkapitányságot, ahol közölték: a személyautó eddig ismeretlen okból lesodródott az útról, a sofőr nem sérült meg. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

