Baleset

1 órája

Árokba csapódott egy autó Szabolcsban – Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom

Baleset lassítja a forgalmat Szabolcsban. Letért az útról és az árokba csapódott egy autó a Rákóczi Ferenc utcában.

Szon.hu

Árokba csapódott egy autó Őr településen: az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. 

Árokba csapódott egy autó Szabolcsban
Forrás: traffipax Mátészalka és környéke Facebook oldala

Árokba csapódott egy autó a Rákóczi Ferenc utcában

Letért az útról és az árokba csapódott egy személyautó Őr településen, a Rákóczi Ferenc utcában. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – olvasható a katasztrófavédelem oldalán.

Mint arról korábban beszámoltunk, vezetés közben lett rosszul a sofőr pénteken. A baleset helyszínére kiérkezett mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. 

A rendőrség is megerősítette a baleset tényét. Információink szerint a sofőr nem sérült meg. 

Baleset és halál az utakon

Bordás Béla baleseti tudósító portálunknak elmondta, hogy pénteken  egy 70 éves férfi haladt sötét színű személygépkocsijával Oros felől Nyíregyháza irányába. A férfi feltehetően rosszul lett és áttért a menetirány szerinti bal oldalra a főútvonalon. Először az útpadkának, majd egy fának ütközött, az állította meg. 

Bővebben a tragédiáról ide kattintva olvashat.

Téglás határában két autó karambolozott. Összeütközött két személykocsi a 4-es főút 246-os kilométerénél, Téglás határában. Az újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak.A baleset helyszínére mentő is érkezett. 

A baleset részleteit az alábbi linkre kattintva olvashatja el.

 

 

