1 órája
Árokba csapódott egy autó Szabolcsban – Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom
Baleset lassítja a forgalmat Szabolcsban. Letért az útról és az árokba csapódott egy autó a Rákóczi Ferenc utcában.
Árokba csapódott egy autó Őr településen: az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Árokba csapódott egy autó a Rákóczi Ferenc utcában
Letért az útról és az árokba csapódott egy személyautó Őr településen, a Rákóczi Ferenc utcában. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – olvasható a katasztrófavédelem oldalán.
Ajánljuk még, ez is érdekelheti:
Mint arról korábban beszámoltunk, vezetés közben lett rosszul a sofőr pénteken. A baleset helyszínére kiérkezett mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
A rendőrség is megerősítette a baleset tényét. Információink szerint a sofőr nem sérült meg.
Baleset és halál az utakon
Bordás Béla baleseti tudósító portálunknak elmondta, hogy pénteken egy 70 éves férfi haladt sötét színű személygépkocsijával Oros felől Nyíregyháza irányába. A férfi feltehetően rosszul lett és áttért a menetirány szerinti bal oldalra a főútvonalon. Először az útpadkának, majd egy fának ütközött, az állította meg.
Szörnyű tragédia! Vezetés közben halt meg egy férfi Nyíregyházán! (fotókkal)
Téglás határában két autó karambolozott. Összeütközött két személykocsi a 4-es főút 246-os kilométerénél, Téglás határában. Az újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak.A baleset helyszínére mentő is érkezett.
A baleset részleteit az alábbi linkre kattintva olvashatja el.
Egymásba rohant két autó a 4-es főúton – A járművek utasaihoz mentő érkezett