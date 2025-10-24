Árokba csapódott egy autó Szabolcsban – Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom

Árokba csapódott egy autó Őr településen: az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Forrás: traffipax Mátészalka és környéke Facebook oldala

Árokba csapódott egy autó a Rákóczi Ferenc utcában

Letért az útról és az árokba csapódott egy személyautó Őr településen, a Rákóczi Ferenc utcában. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – olvasható a katasztrófavédelem oldalán.

