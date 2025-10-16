Nyíregyháza
2 órája
Pont a VÉDA előtt csinálták meg a bajt Nyíregyházán, ezért durván vissza fog nyalni a karma – videóval
Az esetet rögzítette a kamera. Fittyet hánytak a piros lámpára az autósok.
Áthajtás a piroson –bizony, ezt rögzítette egy autó fedélzeti kamerája Nyíregyházán.
Közlekedési lámpa? Mintha ott se lenne
Szemrebbenés nélkül áthajtottak a piros lámpán. Egy olvasónk fedélzeti kamerája rögzített több szabályszegő autóst Nyíregyházán, az Orosi úton. A felvételen jól látszik, hogy a járművek áthajtanak a VÉDA-kapu alatt, majd néhány másodperccel később a közlekedési lámpa piros jelzésére fittyet hányva továbbhaladnak. A videó tanúsága szerint legalább három-négy autó is áthajtott a tilos jelzés ellenére.
