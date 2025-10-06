1 órája
Hatalmas a torlódás! Busz és személyautó üközött Nyíregyházán
Nem indult jól a hét első munkanapja. Autóbusz ütközött személygépkocsival Nyíregyházán.
Hétfőn a reggeli csúcsforgalom idején autóbusz ütközött személygépkocsival Nyíregyházán a Vasgyár utcán. Személyi sérülés nem történt. A felelősség kérdésében a rendőrség intézkedett – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Elmenekült a sofőr a karambol helyszínéről. Frontális baleset Kemecsénél.
Baleset Kemecsénél: ahogy arról korábban beszámoltunk, karambol történt Kemecsénél szombat este. Két autó ütközött össze, az egyik nekihajtott a Lónyai-főcsatorna feletti híd korlátjának. Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett, a másik jármű utasa elhagyta a helyszínt.
Lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi. Baleset a 38-ason: az érintett útszakaszt lezárták!
Baleset a 38-ason: lesodródott az útról és fának ütközött egy személyautó a 38-as főút Rakamazt és Nyírteleket összekötő szakaszán, a 18-as kilométerszelvénynél.
Fának ütközött egy autó a 38-ason – Rakamaz és Nyírtelek között lezárták az utat!
Brutális, ami az M3-ason vár, már 10 kilométeres a torlódás!
Hatalmas torlódás alakult ki hétfő reggel. Az erős forgalom miatt nagy a torlódás az M3-as autópályán.
Dugó az M3-as autópályán, baleset az M0-áson
Az M3-as autópályán, Budapest felé, Bag térségében, a kiépített terelés előtt az erős forgalom miatt 10-11 km-es a torlódás alakult ki. Szintén a főváros felé vezető oldalon, az M0-s autóút csomópontja közelében két személyautó ütközött össze. A 12-es km-nél a külső és a leállósávot lezárták. 3-4 km-es az araszoló kocsisor - közölte az Útinform.
Frontális karambol Kemecsénél! Döbbenet, elszeleltek az egyik autó utasai!
FRISSÍTVE! Vadgázolás Nyíregyházánál: friss információk, őket vitte el a mentő!