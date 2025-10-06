október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

11°
+10
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Hatalmas a torlódás! Busz és személyautó üközött Nyíregyházán

Címkék#személygépkocsi#Nyíregyháza#baleset#autóbusz

Nem indult jól a hét első munkanapja. Autóbusz ütközött személygépkocsival Nyíregyházán.

Szon.hu

Hétfőn a reggeli csúcsforgalom idején autóbusz ütközött személygépkocsival Nyíregyházán a Vasgyár utcán. Személyi sérülés nem történt. A felelősség kérdésében a rendőrség intézkedett – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

Autóbusz ütközött személygépkocsival Nyíregyházán
Autóbusz ütközött személygépkocsival Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Autóbusz és személyautó ütközött Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla
Autóbusz és személyautó ütközött Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla

Ajánljuk még:

Elmenekült a sofőr a karambol helyszínéről. Frontális baleset Kemecsénél.

Baleset Kemecsénél: ahogy arról korábban beszámoltunk, karambol történt Kemecsénél szombat este. Két autó ütközött össze, az egyik nekihajtott a Lónyai-főcsatorna feletti híd korlátjának. Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett, a másik jármű utasa elhagyta a helyszínt.

Lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi. Baleset a 38-ason: az érintett útszakaszt lezárták!

Baleset a 38-ason: lesodródott az útról és fának ütközött egy személyautó a 38-as főút Rakamazt és Nyírteleket összekötő szakaszán, a 18-as kilométerszelvénynél. 

Brutális, ami az M3-ason vár, már 10 kilométeres a torlódás!

Hatalmas torlódás alakult ki hétfő reggel. Az erős forgalom miatt nagy a torlódás az M3-as autópályán.

Dugó az M3-as autópályán, baleset az M0-áson

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Bag térségében, a kiépített terelés előtt az erős forgalom miatt 10-11 km-es a torlódás alakult ki. Szintén a főváros felé vezető oldalon, az M0-s autóút csomópontja közelében két személyautó ütközött össze. A 12-es km-nél a külső és a leállósávot lezárták. 3-4 km-es az araszoló kocsisor - közölte az Útinform.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu