Hatalmas a torlódás! Busz és személyautó üközött Nyíregyházán

Hétfőn a reggeli csúcsforgalom idején autóbusz ütközött személygépkocsival Nyíregyházán a Vasgyár utcán. Személyi sérülés nem történt. A felelősség kérdésében a rendőrség intézkedett – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

Fotó: Bordás Béla

Baleset Kemecsénél: ahogy arról korábban beszámoltunk, karambol történt Kemecsénél szombat este. Két autó ütközött össze, az egyik nekihajtott a Lónyai-főcsatorna feletti híd korlátjának. Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett, a másik jármű utasa elhagyta a helyszínt.