Frissítés! Súlyos sérülésekkel vitték kórházba a két gyereket, miután autójuk árokba csapódott (fotók)
Riasztották a mentőket, tűzoltókat, rendőröket. A balesetben súlyosan sérültek az autó utasai.
– Döbbenetes látvány fogadta tegnap a kiérkező mentőket, rendőröket és tűzoltókat Nyíregyháza közelében, Vargabokor és Antalbokor között: egy, a megyeszékhely felé közlekedő autó eddig tisztázatlan okból egy kanyar után letért az úttestről, és egy vízelvezető árok támfalának ütközött. A kocsiban három gyermek és két felnőtt utazott, mindannyian sérüléseket szenvedtek.
Baleset baleset hátán
A mentők válaszoltak kérdésünkre, és megtudtuk: – A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. A mentők két gyermeket súlyos sérülésekkel, míg további három embert, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak helyszíni ellátást követően kórházba – közölte Sebő Katalin, az OMSZ kommunikációs szervezője.
Súlyos baleset a 36-os főútonFotók: Bordás Béla
Nem ez volt az egyetlen baleset a 36-os főúton tegnap. Kerékpárost gázolt egy terepjáró a 36-os főúton Tiszavasvári környékén történt péntek este. A helyszínre rendőrség, mentő érkezett. A férfi életét nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt – erősítette meg a hírt szerkesztőségünknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrség a tragédia körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja. Erről ebben a cikkükben írtunk részletesen:
Ma délelőtt Jármi község közelében is biciklist ütöttek el. Súlyos kerékpáros baleset történt a 49-es főúton, Jármi átkelési szakaszán szombat délelőtt – írta az Útinform.
A helyszínről egy 65 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatták portálunkat a mentők.
Nyíregyházán történt
Autóbusz és személyautó ment egymásnak ma reggel Nyíregyházán. Szerencsére a baleset során senki sem sérült meg, az érintett járművekben utazók épségben megúszták az ütközést. Az eset ellenére a forgalom rövid időre lassult, amíg a rendőrség és a helyszíni szakemberek felmérték a történteket és biztosították a területet.
Baleset a Mező utcánFotók: Bordás Béla
