Frissítés! Súlyos sérülésekkel vitték kórházba a két gyereket, miután autójuk árokba csapódott (fotók)

Nem ez volt az egyetlen baleset a 36-os főúton tegnap. Kerékpárost gázolt egy terepjáró a 36-os főúton Tiszavasvári környékén történt péntek este. A helyszínre rendőrség, mentő érkezett. A férfi életét nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt – erősítette meg a hírt szerkesztőségünknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrség a tragédia körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja. Erről ebben a cikkükben írtunk részletesen: