Karambol

29 perce

Baleset a 36-oson! Teljes útzár, mentők a helyszínen!

Címkék#baleset#útzár#Tiszavasvári

Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani. Baleset történt Tiszavasváriban.

Szon.hu
Baleset a 36-oson! Teljes útzár, mentők a helyszínen!

Baleset történt a 36-os főúton!

Baleset Tiszavasváriban. Összeütközött egy mezőgazdasági jármű és egy kisteherautó  a 36-os főúton, a Kossuth Lajos utcában, a Kinizsi utca közelében - közölte a katasztrófavédelem.

baleset
Baleset történt a 36-os főúton!

Mentők is érkeztek a balesethez

A helyi önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. Az érintett útszakaszt a beavatkozás idejére teljes szélességében lezárták.

