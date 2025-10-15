Baleset a 36-oson! Teljes útzár, mentők a helyszínen!

Baleset Tiszavasváriban. Összeütközött egy mezőgazdasági jármű és egy kisteherautó a 36-os főúton, a Kossuth Lajos utcában, a Kinizsi utca közelében - közölte a katasztrófavédelem.

Baleset történt a 36-os főúton!

Mentők is érkeztek a balesethez

A helyi önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. Az érintett útszakaszt a beavatkozás idejére teljes szélességében lezárták.

