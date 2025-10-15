Karambol
29 perce
Baleset a 36-oson! Teljes útzár, mentők a helyszínen!
Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani. Baleset történt Tiszavasváriban.
Baleset történt a 36-os főúton!
Baleset Tiszavasváriban. Összeütközött egy mezőgazdasági jármű és egy kisteherautó a 36-os főúton, a Kossuth Lajos utcában, a Kinizsi utca közelében - közölte a katasztrófavédelem.
Mentők is érkeztek a balesethez
A helyi önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek. Az érintett útszakaszt a beavatkozás idejére teljes szélességében lezárták.
