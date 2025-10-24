október 24., péntek

Baleset

Káosz a 4-esen: Kisvárda közelében egymásba rohant két autó – útlezárás!

Címkék#út#baleset#főút

Kisvárda közelében lezárták az utat.

Baleset a 4-es főúton!

Összeütközött két személyautó a 4-es főúton Kisvárda és Döge között, a 322-es kilométerszelvénynél. A balesethez a kisvárdai hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

