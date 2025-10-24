Baleset
1 órája
Káosz a 4-esen: Kisvárda közelében egymásba rohant két autó – útlezárás!
Kisvárda közelében lezárták az utat.
Baleset a 4-es főúton!
Forrás: illusztráció / getty images
Összeütközött két személyautó a 4-es főúton Kisvárda és Döge között, a 322-es kilométerszelvénynél. A balesethez a kisvárdai hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Ezt ne hagyja ki!Albérletpiac
3 órája
Luxusalbérletek Nyíregyházán: megnéztük, mit kapsz havi 500 ezerért – leesett az állunk!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre