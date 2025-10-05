október 5., vasárnap

Baleset

1 órája

Fának ütközött egy autó a 38-ason – Rakamaz és Nyírtelek között lezárták az utat!

Lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi. Baleset a 38-ason: az érintett útszakaszt lezárták!

Szon.hu

Baleset a 38-ason: lesodródott az útról és fának ütközött egy személyautó a 38-as főút Rakamazt és Nyírteleket összekötő szakaszán, a 18-as kilométerszelvénynél. 

Baleset a 38-ason: lezárták az utat
Illusztráció: Shutterstock/ Szon.hu

Baleset a 38-ason: az utat teljes szélességében lezárták

A rakamazi önkéntes tűzoltók vonultak a baleset helyszínére, akik áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. írta a katasztrófavédelem

Baleset

