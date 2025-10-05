Baleset
39 perce
Fának ütközött egy autó a 38-ason – Rakamaz és Nyírtelek között lezárták az utat!
Lesodródott az útról és fának ütközött egy személygépkocsi. Baleset a 38-ason: az érintett útszakaszt lezárták!
Baleset a 38-ason: lesodródott az útról és fának ütközött egy személyautó a 38-as főút Rakamazt és Nyírteleket összekötő szakaszán, a 18-as kilométerszelvénynél.
Baleset a 38-ason: az utat teljes szélességében lezárták
A rakamazi önkéntes tűzoltók vonultak a baleset helyszínére, akik áramtalanították a járművet. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. –írta a katasztrófavédelem
