Baleset a 4-es főút rozsrétszőlői kereszteződésében – egy személy megsérült (fotókkal)

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még, ezek is érdekelhetik:

Mint arról korábban beszámoltunk, baleset történt az M3-as autópályán. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 175-ös km-nél Polgár térségében egy személyautó a belső szalagkorlátnak ütközött. A helyszínre a Tiszaújvárosi tűzoltók mentek.