Baleset Nyíregyházán

1 órája

Baleset a 4-es főút rozsrétszőlői kereszteződésében – egy személy megsérült (fotókkal)

Két autó ütközött a a 4-es főút rozsrétszőlői kereszteződésben. A balesetben egy ember megsérült.

Szon.hu

Baleset: Vasárnap délelőtt a 4-es számú főút rozsrétszőlői kereszteződésében két személygépkocsi ütközött össze. 

Baleset a 4-es főúton, egy személy megsérült.
Baleset a 4-es főúton: egy személy megsérült.
Fotó: Bordás Béla

A balesetben egy személy megsérült

A balesetben a vétlen jármű vezetője megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A rendőrség a helyszínen megkezdte a baleset körülményeinek vizsgálatát, a helyszínelés ideje alatt lassabban haladt a forgalom az érintett útszakaszon – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla baleseti tudósító, városgondnok.

Baleset a 4-es főúton Rozsrétszőlői kereszteződésében

Fotók: Bordás Béla

