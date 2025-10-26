1 órája
Baleset a 4-es főút rozsrétszőlői kereszteződésében – egy személy megsérült (fotókkal)
Két autó ütközött a a 4-es főút rozsrétszőlői kereszteződésben. A balesetben egy ember megsérült.
Baleset: Vasárnap délelőtt a 4-es számú főút rozsrétszőlői kereszteződésében két személygépkocsi ütközött össze.
A balesetben egy személy megsérült
A balesetben a vétlen jármű vezetője megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A rendőrség a helyszínen megkezdte a baleset körülményeinek vizsgálatát, a helyszínelés ideje alatt lassabban haladt a forgalom az érintett útszakaszon – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla baleseti tudósító, városgondnok.
Baleset a 4-es főúton Rozsrétszőlői kereszteződésébenFotók: Bordás Béla
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még, ezek is érdekelhetik:
Mint arról korábban beszámoltunk, baleset történt az M3-as autópályán. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 175-ös km-nél Polgár térségében egy személyautó a belső szalagkorlátnak ütközött. A helyszínre a Tiszaújvárosi tűzoltók mentek.
Bővebben a balesetről ide kattintva olvashat.
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-as autópályán – Sávlezárásra kell számítani az érintett útszakaszon
Pusztító tűzzel küzdöttek a tűzoltók Szabolcsban – Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy garázs
Sokkoló kiállítás, kiábrándító végeredmény - szenvedélyes szurkolással. Ott voltál te is? (fotókkal)