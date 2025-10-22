október 22., szerda

Előd névnap

14°
+11
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Baleset a 41-es főúton! Félpályás útzár a szakaszon!

Címkék#baleset#Baktalórántháza#41-es főút

Lesodródott az útról egy személyautó. Baleset történt Baktalórántházánál.

Szon.hu

Baleset a 41-es főúton. Lesodródott az útról egy személyautó Baktalórántházánál, a főút 28-as és 29-es kilométere között. 

baleset
Baleset történt a 41-es főúton

A baktalórántházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben négy ember utazott. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek. A mentés félpályás útlezárás mellett zajlik - közölte a katasztrófavédelem.

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu