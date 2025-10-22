Baleset a 41-es főúton! Félpályás útzár a szakaszon!

Baleset a 41-es főúton. Lesodródott az útról egy személyautó Baktalórántházánál, a főút 28-as és 29-es kilométere között.

Baleset történt a 41-es főúton

A baktalórántházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben négy ember utazott. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek. A mentés félpályás útlezárás mellett zajlik - közölte a katasztrófavédelem.

