október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

2 órája

Most kaptuk a hírt: elhunyt a 41-esen történt baleset egyik súlyos sérültje

Címkék#frontális ütközés#baleset#mentőhelikopter

A két személygépkocsi frontálisan ütközött a 41-es főúton. A baleset két sérültjét mentővel vitték kórházba, egyikük pár nappal ezelőtt belehalt a sérüléseibe.

Munkatársunktól

Ahogy arról korábban beszámoltunk, október 14-én mentőhelikopter érkezett egy frontális ütközés után az Oros és Napkor közötti útszakaszra: a nagyon súlyos baleset a 41-esen történt. Két személygépkocsi ütközött össze, a katasztrófavédelem szakemberei feszítő erővágó segítségével szabadították ki az autókba szorult sofőröket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság szóvivője portálunknak megerősítette, hogy frontálisan ütközött össze a két személygépjármű. Az egyiket egy 77 éves férfi vezette, aki életveszélyesen megsérült, a másik autóban egy 45 éves nő utazott, aki súlyos sérüléseket szenvedett. 

A súlyos baleset a 41-es főúton történt
A súlyos baleset a 41-es főúton történt
Fotó: Bordás Béla

A súlyos baleset sérültjeit mentő vitte kórházba 

Több mentőegység is a helyszínre érkezett, az útszakasz teljes szélességében le volt zárva, a két sérültet végül mentőautóval szállították kórházba. 

Feltételezhetően az idős sofőr eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a szembe érkező autóval. A vétlen nő személygépjárműve az árokba csapódott, és szinte a felismehetetlenségig összetört. A nő súlyosan megsérült, törések voltak a lábán a bokájánál, a sípcsontjánál, és fejsérülést is szenvedett, azonnal kórházba szállították. Az idősebb sofőr is nagyon súlyosan megsérült, őt is azonnal kórházba szállították. Négy földi egység és egy légi egység is jött a segítségükre, ráadásul mindkettőjüket ki kellett szabadítani a beszorult járműből. Feszítő erővágó segítségével vették ki a katasztrófavédők a járművekből a sérülteket, a hölgyet az árokba csapódott autóból. Természetesen még zajlik a vizsgálat, de a helyszíntől pár méterre egy 40-es tábla van kitéve, így már jóval hamarabb csökkenteni kellett volna a sebességet

 – részletezte akkor a baleset körülményeit Bordás Béla városgondnok, és hozzátette: a feltételezhetően vétkes sofőrnek három hónappal azelőtt már volt egy balesete Nyíregyháza belvárosában. 

Borzalmas baleset történt a 41-es főúton

Fotók: Bordás Béla

Bordás Béla percekkel ezelőtt szomorú hírt közölt portálunkkal: az idős férfi pár napja belehalt súlyos sérüléseibe.  

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Brutális fotók! Megmutatni is alig merjük, mi maradt az autóból a 41-esen!

Fotók: Bordás Béla

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu