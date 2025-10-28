2 órája
Most kaptuk a hírt: elhunyt a 41-esen történt baleset egyik súlyos sérültje
A két személygépkocsi frontálisan ütközött a 41-es főúton. A baleset két sérültjét mentővel vitték kórházba, egyikük pár nappal ezelőtt belehalt a sérüléseibe.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, október 14-én mentőhelikopter érkezett egy frontális ütközés után az Oros és Napkor közötti útszakaszra: a nagyon súlyos baleset a 41-esen történt. Két személygépkocsi ütközött össze, a katasztrófavédelem szakemberei feszítő erővágó segítségével szabadították ki az autókba szorult sofőröket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság szóvivője portálunknak megerősítette, hogy frontálisan ütközött össze a két személygépjármű. Az egyiket egy 77 éves férfi vezette, aki életveszélyesen megsérült, a másik autóban egy 45 éves nő utazott, aki súlyos sérüléseket szenvedett.
A súlyos baleset sérültjeit mentő vitte kórházba
Több mentőegység is a helyszínre érkezett, az útszakasz teljes szélességében le volt zárva, a két sérültet végül mentőautóval szállították kórházba.
Feltételezhetően az idős sofőr eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a szembe érkező autóval. A vétlen nő személygépjárműve az árokba csapódott, és szinte a felismehetetlenségig összetört. A nő súlyosan megsérült, törések voltak a lábán a bokájánál, a sípcsontjánál, és fejsérülést is szenvedett, azonnal kórházba szállították. Az idősebb sofőr is nagyon súlyosan megsérült, őt is azonnal kórházba szállították. Négy földi egység és egy légi egység is jött a segítségükre, ráadásul mindkettőjüket ki kellett szabadítani a beszorult járműből. Feszítő erővágó segítségével vették ki a katasztrófavédők a járművekből a sérülteket, a hölgyet az árokba csapódott autóból. Természetesen még zajlik a vizsgálat, de a helyszíntől pár méterre egy 40-es tábla van kitéve, így már jóval hamarabb csökkenteni kellett volna a sebességet
– részletezte akkor a baleset körülményeit Bordás Béla városgondnok, és hozzátette: a feltételezhetően vétkes sofőrnek három hónappal azelőtt már volt egy balesete Nyíregyháza belvárosában.
Bordás Béla percekkel ezelőtt szomorú hírt közölt portálunkkal: az idős férfi pár napja belehalt súlyos sérüléseibe.
