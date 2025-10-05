1 órája
Hihetetlen baleset a stadionnál: a tiltást megszegve kanyarodott balra - az anyagi kár jelentős (fotókkal)
Egy figyelmetlen sofőr a tiltás ellenére kanyarodott balra, és ezzel hatalmas károkat okozott. Baleset a stadionnál: eljárás indult a felelős sofőr ellen.
Baleset a stadionnál: a Sóstói úton közlekedett az az autó, amely a tiltás ellenére balra kanyarodott, majd ütközött a szabályosan közlekedő másik személygépjárművel.
Baleset a stadionnál: eljárás indult a felelős sofőr ellen
Szerencsére személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentős. A rendőrség intézkedett a helyszínen és eljárást indított az okozó gépjármű vezetőjével szemben. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka
Két személygépkocsi ütközött a stadionnálFotók: Bordás Béla
A katasztrófavédelem az alábbi tájékoztatást adta balesetről:
Összeütközött két személyautó Nyíregyházán, a Sóstói út és a Stadion utca kereszteződésében. A balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett kereszteződésben félpályán halad a forgalom.
