Hihetetlen baleset a stadionnál: a tiltást megszegve kanyarodott balra - az anyagi kár jelentős (fotókkal)

Baleset a stadionnál: a Sóstói úton közlekedett az az autó, amely a tiltás ellenére balra kanyarodott, majd ütközött a szabályosan közlekedő másik személygépjárművel.

Baleset a stadionnál: jelentős a kár

Fotók: Bordás Béla

Baleset a stadionnál: eljárás indult a felelős sofőr ellen

Szerencsére személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentős. A rendőrség intézkedett a helyszínen és eljárást indított az okozó gépjármű vezetőjével szemben. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka