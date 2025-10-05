október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

48 perce

Hihetetlen baleset a stadionnál: a tiltást megszegve kanyarodott balra - az anyagi kár jelentős (fotókkal)

Címkék#ütközés#Nyíregyháza#Sóstói út#baleset

Egy figyelmetlen sofőr a tiltás ellenére kanyarodott balra, és ezzel hatalmas károkat okozott. Baleset a stadionnál: eljárás indult a felelős sofőr ellen.

Szon.hu

Baleset a stadionnál: a Sóstói úton közlekedett az az autó, amely a tiltás ellenére balra kanyarodott, majd ütközött a szabályosan közlekedő másik személygépjárművel. 

Baleset a stadionnál: jelentős a kár
Baleset a stadionnál: jelentős a kár
Fotók: Bordás Béla

Baleset a stadionnál: eljárás indult a felelős sofőr ellen

Szerencsére személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentős. A rendőrség intézkedett a helyszínen és eljárást indított az okozó gépjármű vezetőjével szemben. tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Két személygépkocsi ütközött a stadionnál

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla  

A katasztrófavédelem az alábbi tájékoztatást adta balesetről:

Összeütközött két személyautó Nyíregyházán, a Sóstói út és a Stadion utca kereszteződésében. A balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett kereszteződésben félpályán halad a forgalom.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ez is érdekelheti:

 

 

 

Baleset

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu