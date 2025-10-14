október 14., kedd

Baleset

2 órája

A Debreceni úton ütköztek össze, az anyagi kár jelentős (fotókkal)

Címkék#baleset nyíregyház#Nyíregyháza#anyagi kár#rendőrség

Összeütközött két jármű Nyíregyházán. Balesettel indult a kedd reggel.

Szon.hu

Baleset Nyíregyházán: Rosszul indult a kedd reggelük: Nyíregyházán, a Debreceni úton ütközött össze két jármű.

Baleset Nyíregyházán, jelentős anyagi kár. Rendőrség a helyszínen
Baleset Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla

 Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. A rendőrség intézkedett a helyszínen – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

Baleset a Debreceni úton

Fotók: Bordás Béla

Ajánljuk még, ez is érdekelheti:

Gusztustalan, ami az üzemben történt. Bezáratott szabolcsi sütöde: a helyiek is megszólaltak.

Egy NÉBIH-ellenőrzés során olyan szabálytalanságokat találtak, hogy azonnal bezárattak egy sütőipari üzemet. A pékség termékeit meg is semmisítették. 

Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményekkel szembesültek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ellenőrei egy tiszavasvári sütőipari üzem ellenőrzésekor. A feltárt jogsértések miatt a pékségtevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették. 

A szabálytalanul működő bezárt pékségről az alábbi linkre kattintva olvashat többet.

Rács mögé került az az orvos, aki a tiszalöki börtönben bántalmazta a rabokat. Csilipaprikát kevert a fertőtlenítőszerbe.

Csipős paprikát kevert a fertőtlenítőszerbe a tiszalöki börtönben a doktornő. Most elítélték.
Csipős paprikát kevert a fertőtlenítőszerbe.
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock / szon

A tiszalöki börtönben dolgozott az az orvos , aki a vádlottak padjára került. A doktornő megunta, hogy az elítéltek gyakran keresik fel panaszaikkal, ezért társaival ördögi tervet eszeltek ki. Csilipaprikát termesztettek, amit ledaráltak, összekeverték a fertőtlenítőszerrel, és az orvos ezzel vizsgálta a betegeket. A rabok emiatt pokoli kínokat éltek át, a doktornő ráadásul a katétert is bekente a csípős paprikával.

A kegyetlen orvos korábban mindent tagadott, és az utolsó szó jogán is az ártatlanságát hangoztatta.

Az, hogy a katonai bíróság milyen ítéletet hozott, ide kattintva elolvashatja.

 

