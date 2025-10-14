A Debreceni úton ütköztek össze, az anyagi kár jelentős (fotókkal)

Rács mögé került az az orvos, aki a tiszalöki börtönben bántalmazta a rabokat. Csilipaprikát kevert a fertőtlenítőszerbe.

Csipős paprikát kevert a fertőtlenítőszerbe.

A tiszalöki börtönben dolgozott az az orvos , aki a vádlottak padjára került. A doktornő megunta, hogy az elítéltek gyakran keresik fel panaszaikkal, ezért társaival ördögi tervet eszeltek ki. Csilipaprikát termesztettek, amit ledaráltak, összekeverték a fertőtlenítőszerrel, és az orvos ezzel vizsgálta a betegeket. A rabok emiatt pokoli kínokat éltek át, a doktornő ráadásul a katétert is bekente a csípős paprikával.

A kegyetlen orvos korábban mindent tagadott, és az utolsó szó jogán is az ártatlanságát hangoztatta.

