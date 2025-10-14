1 órája
A Debreceni úton ütköztek össze, az anyagi kár jelentős (fotókkal)
Összeütközött két jármű Nyíregyházán. Balesettel indult a kedd reggel.
Baleset Nyíregyházán: Rosszul indult a kedd reggelük: Nyíregyházán, a Debreceni úton ütközött össze két jármű.
Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. A rendőrség intézkedett a helyszínen – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.
Baleset a Debreceni útonFotók: Bordás Béla
