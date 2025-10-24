55 perce
Egymásba rohant két autó a 4-es főúton – A járművek utasaihoz mentő érkezett
Összeütközött két autó a 4-es főúton, Téglás határában. A baleset lassítja a forgalmat.
Baleset: Téglás határában két autó karambolozott. Összeütközött két személykocsi a 4-es főút 246-os kilométerénél, Téglás határában. Az újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak. A járművek utasaihoz mentő érkezett – olvasható a katasztrófavédelem oladalán.
Baleset Újfehértó és Téglás között
Újfehértó és Téglás között a 4 és számú főútvonalon két személygépkocsi ütközött. A helyszínre a mentők, a tűzoltók és a rendőrség is kivonult. A baleset miatt a közlekedés lassul, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek. – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.
