Egymásba rohant két autó a 4-es főúton – A járművek utasaihoz mentő érkezett

Baleset: Téglás határában két autó karambolozott. Összeütközött két személykocsi a 4-es főút 246-os kilométerénél, Téglás határában. Az újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak. A járművek utasaihoz mentő érkezett – olvasható a katasztrófavédelem oladalán.

Baleset: Két autó karambolozott téglás határában

Fotó: Bordás Béla

Baleset Újfehértó és Téglás között

Újfehértó és Téglás között a 4 és számú főútvonalon két személygépkocsi ütközött. A helyszínre a mentők, a tűzoltók és a rendőrség is kivonult. A baleset miatt a közlekedés lassul, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek. – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

