Baleset

58 perce

Egymásba rohant két autó a 4-es főúton – A járművek utasaihoz mentő érkezett

Címkék#újfehértó#személygépkocsi#baleset#rendőrség

Összeütközött két autó a 4-es főúton, Téglás határában. A baleset lassítja a forgalmat.

Szon.hu

Baleset: Téglás határában két autó karambolozott. Összeütközött két személykocsi a 4-es főút 246-os kilométerénél, Téglás határában. Az újfehértói önkormányzati tűzoltók áramtalanítottak. A járművek utasaihoz mentő érkezett – olvasható a katasztrófavédelem oladalán. 

Baleset: Két autó karambolozott téglás határában
Baleset: Két autó karambolozott téglás határában
Fotó: Bordás Béla

Baleset Újfehértó és Téglás között

Újfehértó és Téglás között a 4 és számú főútvonalon két személygépkocsi ütközött. A helyszínre a mentők, a tűzoltók és a rendőrség is kivonult. A baleset miatt a közlekedés lassul, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek. – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

Mint arról korábban beszámoltunk, összeütközött két autó a 4-es főúton Kisvárda és Döge között, a 322-es kilométerszelvénynél. A balesethez a kisvárdai hivatásos tűzoltók érkeztek, áramtalanították a gépkocsikat. 

Öt napon belül kétszer egymás után ugyanott ütköztek össze. Nyíregyháza határában két súlyos baleset történt szinte méterre pontosan azon a helyen.

Egyszerre megdöbbentő, hátborzongató és érthetetlen. Alapvetően nem balesetveszélyes az útszakasz. Mégis öt napon belül ugyanott történt két súlyos baleset. Az autó totálkárosra tört, a sofőrt, aki egyedül utazott, a mentők kórházba szállították. 

Az, hogy pontosan mely útszakaszról van szó, és a baleset részleteit ide kattintva tudja elolvasni.

 

