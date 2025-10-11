Újabb baleset lassítja a forgalmat Nyíregyházán – Autóbusz és személyautó ütközött ( helyszíni fotók)

Baleset történt Nyíregyházán: Ma reggel baleset történt a 36-os főútvonalon, a Mező utca környékén, ahol egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze. A baleset körülményeinek tisztázása érdekében a helyszínre a hatóságok is kivonultak, és megkezdték a szükséges vizsgálatokat.

Baleset lassítja a forgalmat Nyíregyházán

Fotó: Bordás Béla

Szerencsére a baleset során senki sem sérült meg, az érintett járművekben utazók épségben megúszták az ütközést. Az eset ellenére a forgalom rövid időre lassult, amíg a rendőrség és a helyszíni szakemberek felmérték a történteket és biztosították a területet. A hatóság vizsgálja a baleset pontos okait, hogy kiderüljön, milyen körülmények vezettek a koccanáshoz – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.