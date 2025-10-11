1 órája
Újabb baleset lassítja a forgalmat Nyíregyházán – Autóbusz és személyautó ütközött ( helyszíni fotók)
Autóbusz és személyautó koccant ma reggel Nyíregyházán. Újabb baleset lassítja a forgalmat.
Baleset történt Nyíregyházán: Ma reggel baleset történt a 36-os főútvonalon, a Mező utca környékén, ahol egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze. A baleset körülményeinek tisztázása érdekében a helyszínre a hatóságok is kivonultak, és megkezdték a szükséges vizsgálatokat.
Szerencsére a baleset során senki sem sérült meg, az érintett járművekben utazók épségben megúszták az ütközést. Az eset ellenére a forgalom rövid időre lassult, amíg a rendőrség és a helyszíni szakemberek felmérték a történteket és biztosították a területet. A hatóság vizsgálja a baleset pontos okait, hogy kiderüljön, milyen körülmények vezettek a koccanáshoz – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.
Baleset a Mező utcánFotók: Bordás Béla
Mint arról korábban beszámoltunk, biciklist gázolt egy terepjáró a 36-os főúton.
Egy középkorú férfi haladt a 36-os főúton, és elütötte egy terepjáró. A kerékpáros nem viselt láthetósági mellényt, nem volt rajta fényvisszaverő kiegészítő, és a kerékpárján sem volt működő világítás. A balesethez, a hatósági szervek kiérkeztek, sajnos a férfi életét már nem tudták megmenteni.
Bővebben a balesetről ide kattintva olvashat.
Súlyos baleset történt tegnap ugyancsak a 36-os főúton: mentőhelikoptert is riasztottak
Baleset történt történt tegnap szintén a 36-os főúton. Árokba hajtott egy személyautó a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a mentősökkel közreműködve három embert kiemeltek a gépkocsiból. Döbbenetes látvány fogadta a kiérkező mentőket, rendőröket és tűzoltókat. A kocsiban három gyermek és két felnőtt utazott, mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek.
Szívfacsaró - nem értek haza: öt sérült, köztük három gyerek - súlyos baleset történt pénteken Nyíregyházánál (fotókkal, videóval)
Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy személyautó Pócspetriben, a Pócsi utcában, azaz a 4928-as út 2-es kilométerénél. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a nyírbátori hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom.
Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy autó Szabolcsban – tűzoltók a helyszínen
Elgázoltak egy biciklist Járminál. A kerékpáros baleset sérültjét kórházba szállították.
Súlyos kerékpáros baleset történt a 49-es főúton, Jármi átkelési szakaszán szombat délelőtt – írja az Útinform. Információink szerint egy személyautó elütött egy biciklist, akit a mentők kórházba szállítottak. Az utat a 12-es kilométernél teljes szélességében lezárták.