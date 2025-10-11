október 11., szombat

Brigitta névnap

12°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Újabb baleset lassítja a forgalmat Nyíregyházán – Autóbusz és személyautó ütközött ( helyszíni fotók)

Címkék#Nyíregyháza#Mező utca#baleset#autóbusz#személyautó

Autóbusz és személyautó koccant ma reggel Nyíregyházán. Újabb baleset lassítja a forgalmat.

Baleset történt Nyíregyházán: Ma reggel baleset történt a 36-os főútvonalon, a Mező utca környékén, ahol egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze. A baleset körülményeinek tisztázása érdekében a helyszínre a hatóságok is kivonultak, és megkezdték a szükséges vizsgálatokat.

Baleset a Mező utcán
Baleset lassítja a forgalmat Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla

Szerencsére a baleset során senki sem sérült meg, az érintett járművekben utazók épségben megúszták az ütközést. Az eset ellenére a forgalom rövid időre lassult, amíg a rendőrség és a helyszíni szakemberek felmérték a történteket és biztosították a területet. A hatóság vizsgálja a baleset pontos okait, hogy kiderüljön, milyen körülmények vezettek a koccanáshoz – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

Baleset a Mező utcán

Fotók: Bordás Béla

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még, ez is érdekelheti:

Mint arról korábban beszámoltunk, biciklist gázolt egy terepjáró a 36-os főúton. 

Egy középkorú férfi haladt a 36-os főúton, és elütötte egy terepjáró. A kerékpáros nem viselt láthetósági mellényt, nem volt rajta fényvisszaverő kiegészítő, és a kerékpárján sem volt működő világítás. A balesethez, a hatósági szervek kiérkeztek, sajnos a férfi életét már nem tudták megmenteni.
Bővebben a balesetről ide kattintva olvashat.

Súlyos baleset történt tegnap ugyancsak a 36-os főúton: mentőhelikoptert is riasztottak

Baleset történt történt tegnap szintén a 36-os főúton. Árokba hajtott egy személyautó a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a mentősökkel közreműködve három embert kiemeltek a gépkocsiból. Döbbenetes látvány fogadta a kiérkező mentőket, rendőröket és tűzoltókat. A kocsiban három gyermek és két felnőtt utazott, mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek. 

Bővebben a balesetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy személyautó Pócspetriben, a Pócsi utcában, azaz a 4928-as út 2-es kilométerénél. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a nyírbátori hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom.

A balesetről bővebben az alábbi linken olvashat.

Elgázoltak egy biciklist Járminál. A kerékpáros baleset sérültjét kórházba szállították. 

Súlyos kerékpáros baleset történt a 49-es főúton, Jármi átkelési szakaszán szombat délelőtt – írja az Útinform. Információink szerint egy személyautó elütött egy biciklist, akit a mentők kórházba szállítottak. Az utat a 12-es kilométernél teljes szélességében lezárták. 

A jármiban történt balesetről ide kattintva olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu