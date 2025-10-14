1 órája
Hatalmas baleset az M3-ason! Benézte a kamionos, tört minden a terelésben – videó
A kamion keresztbe fordult az autópályán. Baleset történt az M3-ason: nekihajtott az energiaelnyelőnek a sofőr.
Baleset az M3-ason: még nézni is rossz a felvételt, amit a MKIF Zrt. - Az ország útja Facebook-oldal osztott meg nemrég.
Baleset az M3-ason: benézte a kamionos
Az első eset az M3-as autópályán történt, itt egy kamion hajtott neki az energiaelnyelőnek, a teherautó oldalának, majd keresztbe fordult az autópályán. –írták a videó alá
A szakemberek szerint az ilyen eseteknél kiemelten fontos a megfelelő követési távolság betartása, valamint az, hogy a sofőrök mindig figyeljenek a tereléseket és az útjelző táblákat. Az energiaelnyelők és más biztonsági berendezések az autópályán életet menthetnek, de egy ütközés így is komoly anyagi kárral járhat. A nehéz teherautókkal közlekedőknek különösen figyelniük kell a terelőelemekre és a sebességkorlátozásokra.
Pontosan egy hete számoltunk be egy felborult kamionról, mely hosszú órákra bénította a forgalmat az M3-as autópályán:
Teljes a káosz az M3-ason! Oldalára borult kamion bénítja a forgalmat (fotók)
Nem vette időben észre a terelést, felborult egy kamion az M3-as autópálya 85-ös kilométerénél.
