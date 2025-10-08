október 8., szerda

Baleset

3 órája

Baleset lassítja a forgalmat Nyíregyházán – mentők a helyszínen (fotók)

Két autó karambolozott Nyíregyházán kora délelőtt. A balesethez a mentők is a helyszínre siettek.

Békési Bernadett
Baleset lassítja a forgalmat Nyíregyházán – mentők a helyszínen (fotók)

Baleset a Bocskai utca és a Béla utca kereszteződésében

Fotó: Bordás Béla

Baleset történt szerdán délelőtt Nyíregyházán, a Bocskai utca és a Béla utca kereszteződésében. 

Baleset a Bocskai utca és a Béla utca kereszteződésében
Baleset a Bocskai utca és a Béla utca kereszteződésében
Fotó: Bordás Béla

Rendőrség és a mentők érkeztek a helyszínre.  Az anyagi kár jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla városgondnok.

Baleset Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Baleset történt a Ságvári Endre utcában

Hármas karambol történt a nyírbátori Ságvári Endre utcában, összeütközött három személygépkocsi. A nyírbátori hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán haladt a forgalom.

Ne már, ezt ennyire nagyüzemben lopják Nyíregyházán? Tök mindegy, hogy közterület, fogják és viszik!

Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett a rendőrségre elektromos rollerek eltűnéséről, amelyeket Nyíregyháza belvárosából vittek el. A bejelentések után a Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói azonnal megkezdték az adatgyűjtést és néhány nap alatt azonosították, majd elfogták a bűncselekmények elkövetőit egy 14 éves és egy 18 éves helyi lakost – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság oldalán.

Senki sem sejtette, mit rejtenek a falak a nyíregyháza melletti tanyán – Bukott a milliárdos biznisz

Nyíregyháza külterületén csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága egy olyan nemzetközi bűnszervezetre, amely nagy kapacitású illegális cigarettagyárat hozott létre, és működtetett. A pénzügyőrök a razzia során több mint 4 milliárd forint értéket meghaladó adózatlan jövedéki terméket, továbbá két komplett gyártósort foglaltak le. Az ukrán nemzetiségű 19 gyanúsítottat őrizetbe vették, a bíróság október 5-én döntött a letartóztatásukról – adta hírül szerkesztőségünknek Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóreferense.

Bővebben az akcióról ide kattintva olvashat.

Mint arról korábban írtunk, baleset lassította a forgalmat kedden Nyíregyházán A Szarvas utcán. A balesethez a tűzoltók is kiérkeztek, mert az úttestre ütközés következtében nagy területen folyt ki az úttestre üzemanyag.

 

 

