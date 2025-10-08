Baleset lassítja a forgalmat Nyíregyházán – mentők a helyszínen (fotók)

Ne már, ezt ennyire nagyüzemben lopják Nyíregyházán? Tök mindegy, hogy közterület, fogják és viszik!

Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett a rendőrségre elektromos rollerek eltűnéséről, amelyeket Nyíregyháza belvárosából vittek el. A bejelentések után a Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói azonnal megkezdték az adatgyűjtést és néhány nap alatt azonosították, majd elfogták a bűncselekmények elkövetőit egy 14 éves és egy 18 éves helyi lakost – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság oldalán.