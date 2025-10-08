1 órája
Baleset lassítja a forgalmat Nyíregyházán – mentők a helyszínen (fotók)
Két autó karambolozott Nyíregyházán kora délelőtt. A balesethez a mentők is a helyszínre siettek.
Baleset a Bocskai utca és a Béla utca kereszteződésében
Fotó: Bordás Béla
Baleset történt szerdán délelőtt Nyíregyházán, a Bocskai utca és a Béla utca kereszteződésében.
Rendőrség és a mentők érkeztek a helyszínre. Az anyagi kár jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla városgondnok.
Baleset NyíregyházánFotók: Bordás Béla
