31 perce
Fának csapódott egy autó Tuzséron – mentők a helyszínen
Letért az útról, árokba csúszott és fának csapódott egy autó Tuzséron. A Kossuth utcában történt a baleset.
Baleset: Fának csapódott egy autó Tuzséron
Forrás: Illusztráció: Szon.hu
Baleset történt Tuzséron: Letért az útról, árokba csúszott és a fának csapódott egy személygépkocsi Tuzséron, a Kossuth utcában, a Rév utca közelében. A záhonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Frissítés:
Információink szerint, szerencsére nincs komolyabb sérült a balesetnél.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Mint arról korábban beszámoltunk, több balesettel indult a szombat reggel
Kerékpárost gázolt egy terepjáró Szabolcsban. A baleset a 36-os főúton Tiszavasvári környékén történt. Információink szerint a kerékpáros férfi nem viselt láthatósági mellényt, fényvisszaverő kiegészítőket, és a biciklijén sem volt működő világítás. A helyszínre rendőrség, mentő érkezett.
Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy autó Szabolcsban – tűzoltók a helyszínen
Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy személyautó Pócspetriben, a Pócsi utcában, azaz a 4928-as út 2-es kilométerénél. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a nyírbátori hivatásos tűzoltók érkeztek ki.
Parkoló gépkocsinak ütközött és a tetejére borult egy autó Szabolcsban – tűzoltók a helyszínen
Biciklisgázolás Járminál – a mentők is a helyszínre érkeztek!
Elgázoltak egy biciklist Járminál. A kerékpáros baleset sérültjét kórházba szállították. Súlyos kerékpáros baleset történt a 49-es főúton, Jármi átkelési szakaszán szombat délelőtt – írja az Útinform. Információink szerint egy személyautó elütött egy biciklist, akit a mentők kórházba szállítottak.
A szörnyű baleset részleteiről az alábbi linkre kattintva olvashat.
Árokba hajtott egy személyautó a 36-os főút 45-ös kilométerszelvényénél. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a mentősökkel közreműködve három embert kiemeltek a gépkocsiból. A raj áramtalanítja a járművet.
Döbbenetes látvány fogadta a kiérkező mentőket, rendőröket és tűzoltókat ma délután Nyíregyháza közelében, Vargabokor és Antalbokor között: egy, a megyeszékhely felé közlekedő autó eddig tisztázatlan okból egy kanyar után letért az úttestről, és egy vízelvezető árok támfalának ütközött. A kocsiban három gyermek és két felnőtt utazott, mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek.