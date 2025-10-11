október 11., szombat

Baleset

1 órája

Fának csapódott egy autó Tuzséron – mentők a helyszínen

Letért az útról, árokba csúszott és fának csapódott egy autó Tuzséron. A Kossuth utcában történt a baleset.

Baleset történt Tuzséron: Letért az útról, árokba csúszott és a fának csapódott egy személygépkocsi Tuzséron, a Kossuth utcában, a Rév utca közelében. A záhonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Frissítés: 

Információink szerint, szerencsére nincs komolyabb sérült a balesetnél.

