Fának csapódott egy autó Tuzséron – mentők a helyszínen

Baleset történt Tuzséron: Letért az útról, árokba csúszott és a fának csapódott egy személygépkocsi Tuzséron, a Kossuth utcában, a Rév utca közelében. A záhonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Baleset: Fának csapódott egy autó Tuzséron

Forrás: Illusztráció: Szon.hu

Frissítés:

Információink szerint, szerencsére nincs komolyabb sérült a balesetnél.

