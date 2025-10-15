1 órája
Sokkoló felvételek: a felismerhetetlenségig összetört a vétlen autó, az okozónak már korábban is volt balesete (brutális fotók)
Életveszélyes állapotban szállították kórházba a frontális ütközés sérültjét. A baleset feltételezett okozója is súlyosan megsérült.
Feszítővágóval kellett kiszabadítani a két személygépkocsi sérültjeit. A tegnapi baleset Napkor és Oros között, az autópálya felhajtó közelében történt.
Ahogy arról beszámoltunk, két személygépkocsi ütközött össze Oros és Napkor között kedd délután a 41-es főúton. Teljes útzár mellett kezdték meg a mentést. A katasztrófavédelem szakemberei feszítő erővágó segítségével szabadították ki az autókba szorult sofőröket. A helyszínre Debrecenből mentőhelikoptert is érkezett, úgy kezdték meg a súlyos sérültek ellátását. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy frontálisan ütközött össze a két személygépjármű kedden délután. Az egyiket egy 77 éves férfi vezette, aki életveszélyesen megsérült, a másik autóban egy 45 éves nő utazott, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Több egység is a helyszínre érkezett, az útszakasz teljes szélességében le volt zárva, a két sérültet végül mentőautóval szállították kórházba.
Bordás Béla városgondonok portálunknak elmondta, hogy nagyon gyakran történik baleset a 41-es úton, kedden is már ez volt a második:
- délelőtt a Család utcánál történt egy kisebb ütközés, mert nem működtek a közlekedési lámpák
- erről a frontális karambolról pedig 15.43-kor értesítették, a két személyautó frontálisan ütközött, a rendőrség vizsgálja a körülményeket.
Feltételezhetően az idős sofőr eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a szembe érkező autóval. A vétlen nő személygépjárműve az árokba csapódott, és szinte a felismehetetlenségig összetört. A nő súlyosan megsérült, törések voltak a lábán a bokájánál, a sípcsontjánál, és fejsérülést is szenvedett, azonnal kórházba szállították. Az idősebb sofőr is nagyon súlyosan megsérült, őt is azonnal kórházba szállították. Négy földi egység és egy légi egység is jött a segítségükre, ráadásul mindkettőjüket ki kellett szabadítani a beszorult járműből. Feszítő erővágó segítségével vették ki a katasztrófavédők a járművekből a sérülteket, a hölgyet az árokba csapódott autóból. Természetesen még zajlik a vizsgálat, de a helyszíntől pár méterre egy 40-es tábla van kitéve, így már jóval hamarabb csökkenteni kellett volna a sebességet
- részletezte Bordás Béla, és hozzátette: a feltételezhetően vétkes sofőrnek három hónappal ezelőtt már volt egy balesete Nyíregyházán a belvárosban.
Ahogy arról is beszámoltunk akkor, július 24-én csütörtökön súlyos kerékpáros baleset történt, amiben a tegnapi idősebb sofőr érintett volt. Akkor egy kerékpáros úgy akart áthajtani a Szabolcs utca felől a Bethlen Gábor utcán lévő zebrán az Új utca irányába, hogy nem szállt le a kerékpárjáról, a belváros felől érkező személyautó pedig elütötte. A kerékpáros először az autó elejének ütközött, majd a szélvédőnek csapódott. A mentők a helyszínre érkeztek és elvitték a súlyos sérüléseket szenvedő fiatalembert, a rendőrök a helyszínelés miatt a forgalmat mindkét irányba lezárták.
- A tegnapi karambolnak vizsgálják a körülményeit, de ami biztos, hogy a szakemberek szerint a legtöbb baleset oka a gyorshajtás - jegyezte meg Nyíregyháza városgondnoka, és nyomatékosan megjegyezte: mindenkinek be kellene tartani a megengedett sebességet városon belül és kívül is.
