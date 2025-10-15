Sokkoló felvételek: a felismerhetetlenségig összetört a vétlen autó, az okozónak már korábban is volt balesete (brutális fotók)

Feszítővágóval kellett kiszabadítani a két személygépkocsi sérültjeit. A tegnapi baleset Napkor és Oros között, az autópálya felhajtó közelében történt.

Frontális baleset történt Nyíregyháza mellett

Fotó: Bordás Béla

Ahogy arról beszámoltunk, két személygépkocsi ütközött össze Oros és Napkor között kedd délután a 41-es főúton. Teljes útzár mellett kezdték meg a mentést. A katasztrófavédelem szakemberei feszítő erővágó segítségével szabadították ki az autókba szorult sofőröket. A helyszínre Debrecenből mentőhelikoptert is érkezett, úgy kezdték meg a súlyos sérültek ellátását. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy frontálisan ütközött össze a két személygépjármű kedden délután. Az egyiket egy 77 éves férfi vezette, aki életveszélyesen megsérült, a másik autóban egy 45 éves nő utazott, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Több egység is a helyszínre érkezett, az útszakasz teljes szélességében le volt zárva, a két sérültet végül mentőautóval szállították kórházba.