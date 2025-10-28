38 perce
Hármas karambol a 36-os főúton – az anyagi kár jelentős (Fotók)
Három autó ütközött össze ma délután Nyíregyházán. A baleset helyszínén a rendőrök intézkedtek.
Baleset a Tiszavasvári főúton: Ma délután hármas ráfutásos baleset történt a 36-os főúton.
A balesetben személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A rendőrség a helyszínen intézkedett – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.
Hármas karambol a 36-os főútonFotók: Bordás Béla
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még, ez is érdekelheti:
Ahogy arról korábban beszámoltunk, október 14-én mentőhelikopter érkezett egy frontális ütközés után az Oros és Napkor közötti útszakaszra: a nagyon súlyos baleset a 41-esen történt. Két személygépkocsi ütközött össze, a katasztrófavédelem szakemberei feszítő erővágó segítségével szabadították ki az autókba szorult sofőröket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság szóvivője portálunknak megerősítette, hogy frontálisan ütközött össze a két személygépjármű. Az egyiket egy 77 éves férfi vezette, aki életveszélyesen megsérült, a másik autóban egy 45 éves nő utazott, aki súlyos sérüléseket szenvedett.
Most kaptuk a hírt: elhunyt a 41-esen történt baleset egyik súlyos sérültje
Megrázó élmény a szabolcsi temetőben: az idős hölgy elképzelni sem tudta, hogy ilyen megtörténhet