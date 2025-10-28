Hármas karambol a 36-os főúton – az anyagi kár jelentős (Fotók)

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, október 14-én mentőhelikopter érkezett egy frontális ütközés után az Oros és Napkor közötti útszakaszra: a nagyon súlyos baleset a 41-esen történt. Két személygépkocsi ütközött össze, a katasztrófavédelem szakemberei feszítő erővágó segítségével szabadították ki az autókba szorult sofőröket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság szóvivője portálunknak megerősítette, hogy frontálisan ütközött össze a két személygépjármű. Az egyiket egy 77 éves férfi vezette, aki életveszélyesen megsérült, a másik autóban egy 45 éves nő utazott, aki súlyos sérüléseket szenvedett.

