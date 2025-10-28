október 28., kedd

Baleset

34 perce

Hármas karambol a 36-os főúton – az anyagi kár jelentős (Fotók)

Címkék#katasztrófavédelem#Bordás Béla#baleset#rendőrség

Három autó ütközött össze ma délután Nyíregyházán. A baleset helyszínén a rendőrök intézkedtek.

Szon.hu

Baleset a Tiszavasvári főúton: Ma délután hármas ráfutásos baleset történt a 36-os főúton. 

Baleset: hármas karambol Nyíregyházán
Baleset a 36-os főúton
Fotó: Bordás Béla

A balesetben személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A rendőrség a helyszínen intézkedett – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka. 

Hármas karambol a 36-os főúton

Fotók: Bordás Béla

Ahogy arról korábban beszámoltunk, október 14-én mentőhelikopter érkezett egy frontális ütközés után az Oros és Napkor közötti útszakaszra: a nagyon súlyos baleset a 41-esen történt. Két személygépkocsi ütközött össze, a katasztrófavédelem szakemberei feszítő erővágó segítségével szabadították ki az autókba szorult sofőröket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság szóvivője portálunknak megerősítette, hogy frontálisan ütközött össze a két személygépjármű. Az egyiket egy 77 éves férfi vezette, aki életveszélyesen megsérült, a másik autóban egy 45 éves nő utazott, aki súlyos sérüléseket szenvedett. 

A balesetről bővebben ide kattintva olvashat.

 

