október 31., péntek

Farkas névnap

11°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Kamion és személyautó ütközött Szabolcsban – A helyszínre a mentőszolgálat is kiérkezett

Címkék#kamion#baleset#személyautó

A Szatmári utcába riasztották a tűzoltókat. Balesethelyszínre a mentőszolgálat is kiérkezett.

Szon.hu

Baleset Szabolcsban: A Szatmári utcába riasztották a tűzoltókat. Kamion és személyautó ütközött össze Fehérgyarmaton, a Szatmári utcában, a Gépállomás utca közelében. 

Baleset: Kamion és személyautó ütközött
Baleset: Kamion és személyautó ütközött
Forrás: Illusztráció: MW-Archív / Szon.hu

A helyi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, akik áramtalanítják a járműveket. A helyszínre a mentőszolgálat is kiérkezett – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még, ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu