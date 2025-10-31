Baleset
1 órája
Kamion és személyautó ütközött Szabolcsban – A helyszínre a mentőszolgálat is kiérkezett
A Szatmári utcába riasztották a tűzoltókat. Balesethelyszínre a mentőszolgálat is kiérkezett.
Baleset Szabolcsban: A Szatmári utcába riasztották a tűzoltókat. Kamion és személyautó ütközött össze Fehérgyarmaton, a Szatmári utcában, a Gépállomás utca közelében.
A helyi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, akik áramtalanítják a járműveket. A helyszínre a mentőszolgálat is kiérkezett – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
