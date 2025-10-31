Kamion és személyautó ütközött Szabolcsban – A helyszínre a mentőszolgálat is kiérkezett

Baleset Szabolcsban: A Szatmári utcába riasztották a tűzoltókat. Kamion és személyautó ütközött össze Fehérgyarmaton, a Szatmári utcában, a Gépállomás utca közelében.

Baleset: Kamion és személyautó ütközött

Forrás: Illusztráció: MW-Archív / Szon.hu

A helyi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, akik áramtalanítják a járműveket. A helyszínre a mentőszolgálat is kiérkezett – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!