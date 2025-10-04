Baleset
47 perce
Frontális karambol Kemecsénél! Döbbenet, elszeleltek az egyik autó utasai!
Szemből hajtott egymásba két autó. Baleset történt Kemecsénél.
Baleset történt vasárnap este Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.Frontális karambol történt Kemecse határában.
Két autó ütközött össze, az egyik nekihajtott a Lónyai-főcsatorna feletti híd korlátjának. Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett, a másik jármű utasai elhagyták a helyszínt. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók mindkét autót áramtalanították - közölte a katasztrófavédelem.
