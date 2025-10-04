október 4., szombat

Baleset

47 perce

Frontális karambol Kemecsénél! Döbbenet, elszeleltek az egyik autó utasai!

Szemből hajtott egymásba két autó. Baleset történt Kemecsénél.

Szon.hu

Baleset történt vasárnap este Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.Frontális karambol történt Kemecse határában. 

baleset
Frontális baleset történt Kemecsénél

Két autó ütközött össze, az egyik nekihajtott a Lónyai-főcsatorna feletti híd korlátjának. Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett, a másik jármű utasai elhagyták a helyszínt. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók mindkét autót áramtalanították - közölte a katasztrófavédelem.

