Frontális karambol Kemecsénél! Döbbenet, elszeleltek az egyik autó utasai!

Baleset történt vasárnap este Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.Frontális karambol történt Kemecse határában.

Frontális baleset történt Kemecsénél

Két autó ütközött össze, az egyik nekihajtott a Lónyai-főcsatorna feletti híd korlátjának. Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett, a másik jármű utasai elhagyták a helyszínt. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók mindkét autót áramtalanították - közölte a katasztrófavédelem.

