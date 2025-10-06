Videó: balesetet okozott, majd elmenekült a sofőr Szabolcsban

Baleset Kemecsénél: ahogy arról korábban beszámoltunk, karambol történt Kemecsénél szombat este. Két autó ütközött össze, az egyik nekihajtott a Lónyai-főcsatorna feletti híd korlátjának. Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, hozzá mentő érkezett, a másik jármű utasa elhagyta a helyszínt.

Baleset Kemecsénél: részeg volt a sofőr

Baleset Kemecsénél: elmenekült a sofőr

Az esetről videós riportban számolt be a Tények, információik szerint részeg volt a sofőr. Mindkét autó totálkáros lett a baleset következtében.

A zöld Suzuki két biciklist előzött, azonban nem látta, hogy jönnek szemből, ekkor ütköztek. A vétkes sofőr elmenekült a helyszínről, a rendőrök elfogták.

A Tények információja szerint a feleségéért és a gyerekéért ment, amikor a baleset történt. A rendőrség vizsgálja a pontos körülményeket.

