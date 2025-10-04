október 4., szombat

Baleset

43 perce

Durva baleset! Fejre állt egy autó Kisvárdánál!

Címkék#baleset#Kisvárda#Anarcs

Anarcs irányában óvatosan! Baleset történt a szakaszon!

Szon.hu

Baleset történt Kisvárdánál, az Anarcs felé vezető úton.

baleset
Baleset Kisvárdánál, az Anarcs felé vezető úton!
Forrás: Traffipax Kisvárda

Baleset: fejre állt egy autó Kisvárdánál

Ez a bejegyzés a Traffipax Kisvárda csoportban jelent meg:

Anarcs felé kisvárdi táblánál baleset

- írták.

A képen jól látható, hogy komolyabb baleset történt, a feje tetején landolt egy gépjármű. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, amint további információ érkezik, frissítjük cikkünket!

