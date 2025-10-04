Baleset
1 órája
Durva baleset! Fejre állt egy autó Kisvárdánál!
Anarcs irányában óvatosan! Baleset történt a szakaszon!
Baleset történt Kisvárdánál, az Anarcs felé vezető úton.
Baleset: fejre állt egy autó Kisvárdánál
Ez a bejegyzés a Traffipax Kisvárda csoportban jelent meg:
Anarcs felé kisvárdi táblánál baleset
- írták.
A képen jól látható, hogy komolyabb baleset történt, a feje tetején landolt egy gépjármű. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, amint további információ érkezik, frissítjük cikkünket!
